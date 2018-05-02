Юрист по гражданско-правовому профилю. Составление исковых заявлений, ходатайств, претензий, жалоб, отзывов на исковое заявление и прочих документов

Обо мне:

Имею высшее юридическое образование, опыт работы более 1 года

Чем занимаюсь:

- составление исковых заявлений, жалоб, претензий, ходатайств и тд.

- защита прав потребителей

- взыскание задолженностей с физических и юридических лиц

- обращение взыскания задолженности на заложенное имущество

- помощь в работе с судебными приставами-исполнителями