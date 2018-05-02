Юрист по гражданско-правовому профилю. Составление исковых заявлений, ходатайств, претензий, жалоб, отзывов на исковое заявление и прочих документов
Обо мне:
Имею высшее юридическое образование, опыт работы более 1 года
Чем занимаюсь:
- составление исковых заявлений, жалоб, претензий, ходатайств и тд.
- защита прав потребителей
- взыскание задолженностей с физических и юридических лиц
- обращение взыскания задолженности на заложенное имущество
- помощь в работе с судебными приставами-исполнителями
Действие аккаунта приостановлено!