Качественно и в срок сделаю верстку сайта. Со мной приятно работать. HTML, CSS (SCSS), JavaScript jQuery, GULP
Пишу кроссбраузерный и валидный код с соблюдением методологии БЭМ. При работе над вашим заказом я использую технологии HTML, CSS (SCSS), JavaScript jQuery, GULP, а также Figma и Photoshop - для чтения макета дизайнера.
Почему вам стоит работать со мной?
- Довожу работу до конца. Также готов исправить свои ошибки и недочёты совершенно бесплатно, если вы сообщите о них в течение недели после получения готовой работы
- Бесплатно учту ваши просьбы и доработки неструктурного характера. Напишите о том, какие правки стоит внести, и я всё сделаю
- Вне зависимости от предоставленного макета (с версиями для разных расширений экрана или без) сделаю верстку адаптивной. Таким образом вы экономите время и деньги на создании дополнительных версий дизайна
- Я почти всегда на связи и могу ответить на ваши сообщения
- Работаю без предоплаты
Я - начинающий Frontend-специалист, изучаю верстку сайтов уже с осени 2021 года. Узнать о моих навыках вы можете ниже по странице.
Также с получением новых знаний, я уделял много времени практике. Примеры, выполненных работ, можно посмотреть в разделе портфолио.
Род занятий
- Кроссбраузерная верстка с валидным кодом
- Верстаю по макетам из PSD, Figma
- Адаптив: отзывчивая, резиновая, отзывчиво-резиновая, фиксированная верстка
- HTML5 - структурирование контента
- CSS3 - для создания визуального оформления WEB-страницы
- Препроцессор SCSS - для более удобного и быстрого создания стилей
- JavaScript - создание интерактивных элементов на странице: навигации по сайту, слайдеров, галерей и т.д.
- jQuery - библиотека JS, которая необходима для более простой работы, использую, если для создания функциональных элементов, нужны плагины, предназначенные для jQuery
- Видео, аудио API - работа с элементами сайта, содержащими видео и аудиозаписи
- YouTube API - работа с элементами сайта, содержащими контент с видеохостинга YouTube
- GULP - сборщик, который помогает мне сэкономить время на выполнении мелких, рутинных задач, возникающих во время разработки
- Webpack собирает, компилирует и сжимает модули JavaScript. Используется в сборке GULP'а
- Оптимизация. Оптимизация кода JS (Webpack), сборка, компиляция и сжатие файлов со стилями SCSS, сжатие картинок и использование формата Webp при поддержке браузера
- БЭМ. Пишу структуру сайта с соблюдением методологии БЭМ
- Адаптивность. Отзывчивая, резиновая, отзывчиво-резиновая, фиксированная верстка
- Валидный код по стандартам валидатора W3C
- ВК: https://vk.com/melnikstalker
- Телеграм: https://t.me/MelnikStalker
- E-mail: [email protected]
Я против войны в Украине!
Портфолио
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