Качественно и в срок сделаю верстку сайта. Со мной приятно работать. HTML, CSS (SCSS), JavaScript jQuery, GULP

Пишу кроссбраузерный и валидный код с соблюдением методологии БЭМ. При работе над вашим заказом я использую технологии HTML, CSS (SCSS), JavaScript jQuery, GULP, а также Figma и Photoshop - для чтения макета дизайнера.

Почему вам стоит работать со мной?

Довожу работу до конца. Также готов исправить свои ошибки и недочёты совершенно бесплатно, если вы сообщите о них в течение недели после получения готовой работы

Бесплатно учту ваши просьбы и доработки неструктурного характера. Напишите о том, какие правки стоит внести, и я всё сделаю

Вне зависимости от предоставленного макета (с версиями для разных расширений экрана или без) сделаю верстку адаптивной. Таким образом вы экономите время и деньги на создании дополнительных версий дизайна

на создании дополнительных версий дизайна Я почти всегда на связи и могу ответить на ваши сообщения

Работаю без предоплаты

Я - начинающий Frontend-специалист, изучаю верстку сайтов уже с осени 2021 года. Узнать о моих навыках вы можете ниже по странице.

Также с получением новых знаний, я уделял много времени практике. Примеры, выполненных работ, можно посмотреть в разделе портфолио.

Род занятий

Кроссбраузерная верстка с валидным кодом

Верстаю по макетам из PSD, Figma

Адаптив: отзывчивая, резиновая, отзывчиво-резиновая, фиксированная верстка