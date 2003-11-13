IvanMelnikoV

Иван IvanMelnikoV

 
21 год
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Качественно и в срок сделаю верстку сайта. Со мной приятно работать. HTML, CSS (SCSS), JavaScript jQuery, GULP

Пишу кроссбраузерный и валидный код с соблюдением методологии БЭМ. При работе над вашим заказом я использую технологии HTML, CSS (SCSS), JavaScript jQuery, GULP, а также Figma и Photoshop - для чтения макета дизайнера.

Почему вам стоит работать со мной?

  • Довожу работу до конца. Также готов исправить свои ошибки и недочёты совершенно бесплатно, если вы сообщите о них в течение недели после получения готовой работы
  • Бесплатно учту ваши просьбы и доработки неструктурного характера. Напишите о том, какие правки стоит внести, и я всё сделаю
  • Вне зависимости от предоставленного макета (с версиями для разных расширений экрана или без) сделаю верстку адаптивной. Таким образом вы экономите время и деньги на создании дополнительных версий дизайна
  • Я почти всегда на связи и могу ответить на ваши сообщения
  • Работаю без предоплаты
Обо мне

Я - начинающий Frontend-специалист, изучаю верстку сайтов уже с осени 2021 года. Узнать о моих навыках вы можете ниже по странице.

Также с получением новых знаний, я уделял много времени практике. Примеры, выполненных работ, можно посмотреть в разделе портфолио.

Род занятий

  • Кроссбраузерная верстка с валидным кодом
  • Верстаю по макетам из PSD, Figma
  • Адаптив: отзывчивая, резиновая, отзывчиво-резиновая, фиксированная верстка
Навыки

  • HTML5 - структурирование контента
  • CSS3 - для создания визуального оформления WEB-страницы
  • Препроцессор SCSS - для более удобного и быстрого создания стилей
  • JavaScript - создание интерактивных элементов на странице: навигации по сайту, слайдеров, галерей и т.д.
  • jQuery - библиотека JS, которая необходима для более простой работы, использую, если для создания функциональных элементов, нужны плагины, предназначенные для jQuery
  • Видео, аудио API - работа с элементами сайта, содержащими видео и аудиозаписи
  • YouTube API - работа с элементами сайта, содержащими контент с видеохостинга YouTube
  • GULP - сборщик, который помогает мне сэкономить время на выполнении мелких, рутинных задач, возникающих во время разработки
  • Webpack собирает, компилирует и сжимает модули JavaScript. Используется в сборке GULP'а
  • Оптимизация. Оптимизация кода JS (Webpack), сборка, компиляция и сжатие файлов со стилями SCSS, сжатие картинок и использование формата Webp при поддержке браузера
  • БЭМ. Пишу структуру сайта с соблюдением методологии БЭМ
  • Адаптивность. Отзывчивая, резиновая, отзывчиво-резиновая, фиксированная верстка
  • Валидный код по стандартам валидатора W3C
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