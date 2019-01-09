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- Копирайтинг1 исполнительЗакрыт2 года назад
Требуется специалист Брошюра PDFс ценой и без 500руб. Смена цены в таблице в каталоге + вывод в пдф брошюры для веб и для печати + общий каталог с ценой ,все за 350руб. Рендер 100 руб (без оплаты ...3D-графика7 заявокЗакрыт2 года назад
Учет и разработка в 1С Управление производственным предприятием 8.3. 1. Изменение печатных форм в ассортименте. 2. Создание отправки писем по заданию в ассортименте. 3. Разработка ( изменение ) универсального журнала документов. Документы обновляются в таком журнале по нескольким ...1С-программирование5 заявокЗакрыт5 лет назад
Учет и разработка в 1С Управление производственным предприятием 8.3. 1. Изменение печатных форм в ассортименте. 2. Создание отправки писем по заданию в ассортименте. 3. Разработка ( изменение ) универсального журнала документов. Документы обновляются в таком журнале по нескольким ...1С-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $1500
Учет и разработка в 1С Управление производственным предприятием 8.3. 1. Изменение печатных форм в ассортименте. 2. Создание отправки писем по заданию в ассортименте. 3. Разработка ( изменение ) универсального журнала документов. Документы обновляются в таком журнале по нескольким ...1С-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Задача Конструктор номенклатуры Требуется оцифровать / оптимизировать создание номенклатуры. Номенклатура определяется моделью, шириной, высотой, цветом, подключением и другими признаками. Например, 28 моделей могут быть в 30 размерах, а они в свою очередь в 40 цветах ,6 подключениях и ...Базы данных2 заявкиЗакрыт5 лет назад