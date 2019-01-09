IvanMikh

Иван Иванов IvanMikh

 
39 летРоссия/Санкт-Петербург
5 лет на фриланс-бирже
Был
8 месяцев назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей