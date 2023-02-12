IvanMikhaylov

Услуги дизайна, любые задачи

Иван Михайлов

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Резюме:

Креативный и целеустремленный дизайнер со страстью к дизайну и копирайтингу, который ищет интересную должность, где я смогу применить свои навыки в создании визуально привлекательных рекламных баннеров, логотипов, аватаров, обложек и широкого спектра копирайтинговых услуг для удовлетворения потребностей и ожиданий клиентов.

Резюме:

• 3 года опыта работы в графическом дизайне и копирайтинге.

• Сильное портфолио, демонстрирующее широкий спектр дизайнерских и писательских проектов.

• Отличное внимание к деталям, умение работать в сжатые сроки и оправдывать ожидания клиентов.

• Владение программным обеспечением для графического дизайна, таким как Adobe Creative Suite (Photoshop, Illustrator, InDesign).

• Умение писать, редактировать и корректировать статьи, описания, рассказы, эссе, отчеты и другие формы письменного контента.

Опыт работы:

• Разрабатывал привлекательные рекламные баннеры для клиентов из различных отраслей.

• Разработаны логотипы, точно отражающие бренд и ценности клиентов.

• Созданы уникальные аватары и обложки для каналов и треков, соответствующие предпочтениям клиента.

• Предоставление услуг по копирайтингу, включая статьи, описания продуктов, творческие знания, рассказы, эссе и отчеты.

• Тесно сотрудничал с клиентами, чтобы понять их потребности и реализовывать проекты, соответствующие их ожиданиям.

• Эффективное управление временем для соблюдения сжатых сроков при сохранении высоких стандартов качества.

Навыки:

• Программное обеспечение для графического дизайна: Adobe Creative Suite (Photoshop, Illustrator, InDesign)

• Копирайтинг: отличные навыки письма, редактирования и корректуры.

• Креативность: Способность мыслить нестандартно и придумывать уникальный и инновационный дизайн и письменный контент.

• Управление временем: способность расставлять приоритеты задач и соблюдать сжатые сроки.

• Коммуникация: отличные письменные и устные коммуникативные навыки для эффективного сотрудничества с клиентами и членами команды.

Состояние:

Доступен по запросу.