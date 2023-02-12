IvanMikhaylov

Иван Михайлов
Резюме:
Креативный и целеустремленный дизайнер со страстью к дизайну и копирайтингу, который ищет интересную должность, где я смогу применить свои навыки в создании визуально привлекательных рекламных баннеров, логотипов, аватаров, обложек и широкого спектра копирайтинговых услуг для удовлетворения потребностей и ожиданий клиентов.
Резюме:
• 3 года опыта работы в графическом дизайне и копирайтинге.
• Сильное портфолио, демонстрирующее широкий спектр дизайнерских и писательских проектов.
• Отличное внимание к деталям, умение работать в сжатые сроки и оправдывать ожидания клиентов.
• Владение программным обеспечением для графического дизайна, таким как Adobe Creative Suite (Photoshop, Illustrator, InDesign).
• Умение писать, редактировать и корректировать статьи, описания, рассказы, эссе, отчеты и другие формы письменного контента.
Опыт работы:
• Разрабатывал привлекательные рекламные баннеры для клиентов из различных отраслей.
• Разработаны логотипы, точно отражающие бренд и ценности клиентов.
• Созданы уникальные аватары и обложки для каналов и треков, соответствующие предпочтениям клиента.
• Предоставление услуг по копирайтингу, включая статьи, описания продуктов, творческие знания, рассказы, эссе и отчеты.
• Тесно сотрудничал с клиентами, чтобы понять их потребности и реализовывать проекты, соответствующие их ожиданиям.
• Эффективное управление временем для соблюдения сжатых сроков при сохранении высоких стандартов качества.
Навыки:
• Программное обеспечение для графического дизайна: Adobe Creative Suite (Photoshop, Illustrator, InDesign)
• Копирайтинг: отличные навыки письма, редактирования и корректуры.
• Креативность: Способность мыслить нестандартно и придумывать уникальный и инновационный дизайн и письменный контент.
• Управление временем: способность расставлять приоритеты задач и соблюдать сжатые сроки.
• Коммуникация: отличные письменные и устные коммуникативные навыки для эффективного сотрудничества с клиентами и членами команды.
Состояние:
Доступен по запросу.