IvanOva_Ann

Обо мне:

Образование:

2006 - 2014 - ГБОУ СОШ №1266 г. Москвы (с углубленным изучением английского языка);

2014 - 2015 - American International School Salzburg (Австрия);

2015 - 2016 - ГБОУ СОШ №1100 г, Москвы;

2017 – 2021 - Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва – студентка бакалавриата на факультете иностранных языков и регионоведения (специальность: лингвистика и межкультурная коммуникация);

Профессиональные навыки:

Владение языками: английский (С1), немецкий (В2);

Опыт перевода (последовательного устного, письменного);

Грамотность письма и речи;

Знание этикета делового общения;

Уверенный пользователь ПК;

Личные качества:

Ответственность;

Организованность;

Активная жизненная позиция;

Внимательность;

Хорошие навыки речи;

Хорошая память;

Коммуникабельность;

Аналитическое мышление;

Способность быстро учится;

Дополнительная информация:

Семейное положение: не замужем.

Дети: нет.