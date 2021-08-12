IvanOva_Ann

Обо мне:
Образование:
2006 - 2014 - ГБОУ СОШ №1266 г. Москвы (с углубленным изучением английского языка);
2014 - 2015 - American International School Salzburg (Австрия);
2015 - 2016 - ГБОУ СОШ №1100 г, Москвы;
2017 – 2021 - Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва – студентка бакалавриата на факультете иностранных языков и регионоведения (специальность: лингвистика и межкультурная коммуникация);
Профессиональные навыки:
Владение языками: английский (С1), немецкий (В2);
Опыт перевода (последовательного устного, письменного);
Грамотность письма и речи;
Знание этикета делового общения;
Уверенный пользователь ПК;
Личные качества:
Ответственность;
Организованность;
Активная жизненная позиция;
Внимательность;
Хорошие навыки речи;
Хорошая память;
Коммуникабельность;
Аналитическое мышление;
Способность быстро учится;
Дополнительная информация:
Семейное положение: не замужем.
Дети: нет.