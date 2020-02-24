IvanSergeevWeb

Иван Сергеев IvanSergeevWeb

 
22 годаРоссия/Москва
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Если тебе НЕ нужна качественная и адаптивная верстка сайтов, то проходи мимо. Остальным - добро пожаловать!

Для начала самое главное - мои навыки:

В своих работах я использую классические технологии, такие как:

  • HTML5, CSS3, jQuery.
  • Кроссбраузерность (Chrome 54+, Firefox 50+, InternetExplorer 11+, Safari Mac OS 8+, Opera 41+, Yandex 14.12+, iOS, Android, Windows Phone).
  • Блочная фиксированная / резиновая верстка.
  • Адаптивная верстка.
  • Responsive.
  • Flexbox
  • Git
  • Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
  • Аккуратный, логичный, продуманный код.
этапы работы: 

  • Общение с заказчиком по проекту с проработкой всех деталей для понимания стека работы;
  • Составление тех задания;
  • Вёрстка, натяжка WP/Laravel;
  • Сдача проекта, проверка, доработки, утверждение.
Email – [email protected]

Я новичок на данной платформе, поэтому предлагаю вам оставить отзыв о моей работе.

WordPressLaravelВерстка сайтаАдаптивная верстка сайтаAndroidHTMLiOSjQueryGit
Портфолио