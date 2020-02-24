Иван Сергеев IvanSergeevWebIvanSergeevWeb
22 годаРоссия/Москва
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Если тебе НЕ нужна качественная и адаптивная верстка сайтов, то проходи мимо. Остальным - добро пожаловать!
Для начала самое главное - мои навыки:
В своих работах я использую классические технологии, такие как:
- HTML5, CSS3, jQuery.
- Кроссбраузерность (Chrome 54+, Firefox 50+, InternetExplorer 11+, Safari Mac OS 8+, Opera 41+, Yandex 14.12+, iOS, Android, Windows Phone).
- Блочная фиксированная / резиновая верстка.
- Адаптивная верстка.
- Responsive.
- Flexbox
- Git
- Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
- Аккуратный, логичный, продуманный код.
- Общение с заказчиком по проекту с проработкой всех деталей для понимания стека работы;
- Составление тех задания;
- Вёрстка, натяжка WP/Laravel;
- Сдача проекта, проверка, доработки, утверждение.
Я новичок на данной платформе, поэтому предлагаю вам оставить отзыв о моей работе.
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Портфолио
- Верстка главной страницы (HTML+CSS).10 просмотров