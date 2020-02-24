Если тебе НЕ нужна качественная и адаптивная верстка сайтов, то проходи мимо. Остальным - добро пожаловать!

Для начала самое главное - мои навыки:

В своих работах я использую классические технологии, такие как:

HTML5, CSS3, jQuery.

Кроссбраузерность (Chrome 54+, Firefox 50+, InternetExplorer 11+, Safari Mac OS 8+, Opera 41+, Yandex 14.12+, iOS, Android, Windows Phone).

Блочная фиксированная / резиновая верстка.

Адаптивная верстка.

Responsive.

Flexbox

Git

Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.

Аккуратный, логичный, продуманный код.

этапы работы:

Общение с заказчиком по проекту с проработкой всех деталей для понимания стека работы;

Составление тех задания;

Вёрстка, натяжка WP/Laravel;

Сдача проекта, проверка, доработки, утверждение.

Я новичок на данной платформе, поэтому предлагаю вам оставить отзыв о моей работе.