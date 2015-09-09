Добрый день, уважаемые заказчики!

Если Вы оказались на моей странице, значит, нуждаетесь в быстром и качественном написании статей. Что я могу Вам пообещать?

1. Полное соответствие ТЗ.

2. Высокую грамотность.

3. Интересную подачу материала.

4. Отличное форматирование.

За 3 года пребывания в сфере копирайтинга мною написано около 10 000 статей на самые разные тематики – от продажи кухонной утвари до торговли бинарными опционами на Форекс. Но самыми любимыми и идущими от всей души остаются такие категории, как:

• «Красота и здоровье»

• «Медицина»

• «Туризм»

• «Мода».

• «Авто».

• «Строительство».

Привычная среда моего обитания – это несколько известных бирж копирайтинга и московская компания-поставщик высококачественного контента сайтам-партнерам.

Сотрудничая со мной, Вы гарантировано получите интересные и полезные статьи для посетителей Ваших сайтов, но ознакомиться с результатом моего труда Вы сможете накануне оплаты. Как такое возможно? Свяжитесь со мной уже сейчас, и мы согласуем все тонкости нашей совместной работы.

С уважением и наилучшими пожеланиями, Иван!