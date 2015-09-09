Добрый день, уважаемые заказчики!
Если Вы оказались на моей странице, значит, нуждаетесь в быстром и качественном написании статей. Что я могу Вам пообещать?
1. Полное соответствие ТЗ.
2. Высокую грамотность.
3. Интересную подачу материала.
4. Отличное форматирование.
За 3 года пребывания в сфере копирайтинга мною написано около 10 000 статей на самые разные тематики – от продажи кухонной утвари до торговли бинарными опционами на Форекс. Но самыми любимыми и идущими от всей души остаются такие категории, как:
• «Красота и здоровье»
• «Медицина»
• «Туризм»
• «Мода».
• «Авто».
• «Строительство».
Привычная среда моего обитания – это несколько известных бирж копирайтинга и московская компания-поставщик высококачественного контента сайтам-партнерам.
Сотрудничая со мной, Вы гарантировано получите интересные и полезные статьи для посетителей Ваших сайтов, но ознакомиться с результатом моего труда Вы сможете накануне оплаты. Как такое возможно? Свяжитесь со мной уже сейчас, и мы согласуем все тонкости нашей совместной работы.
С уважением и наилучшими пожеланиями, Иван!