Программист 1С ЗУП 8.2

Опыт работы

Период работы:

С октября 2010 года по Настоящее время

Должность:

Ведущий программист 1С (Полная занятость)

Название организации:

ООО "СервисТрейд", г. Москва

Сопровождение 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8.2, Внедрение новых проектов.

Должностные обязанности и достижения:

Состав выполняемых работ: Создание отчетов, обработок, документов, пользовательского интерфейса, перенос данных из одной конфигурации в другую с помощью конвертации данных. Внедрение новых зарплатных проектов, расширение функционала объектов конфигурации по заданиям заказчика. Консультирование пользователей. Торговая компания Техносила.

Период работы:

С октября 2007 года по Октябрь 2010 года

Должность:

Ведущий программист 1С (Полная занятость)

Название организации:

СКоП Алтай, г. Барнаул

Внедрение, настройка и сопровождение 1С:Зарплата и Кадры 7.7. Внедрение и сопровождение 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8.1, 1С:Бухгалтерия Предприятия 8.1, 8.2

Должностные обязанности и достижения:

Состав выполняемых работ: Создание отчетов, обработок, документов, пользовательского интерфейса, перенос данных из одной конфигурации в другую с помощью конвертации данных. Внедрение, настройка и доработка 1С:Зарплата и Кадры 7.7 и 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8.1, расширение функционала объектов конфигурации по заданиям заказчика. Консультирование пользователей. Заказчики - крупные заводы г. Барнаула.

Период работы:

С мая 2006 по октябрь 2007 года

Должность:

Программист 1С (Полная занятость)

Название организации:

ООО "Алтай ЯМЗ", г. Барнаул

Внедрение, настройка и сопровождение ПП 1С.

Должностные обязанности и достижения:

Состав выполняемых работ: Создание отчетов, обработок, документов, пользовательского интерфейса. Внедрение, настройка и доработка 1С:Зарплата и Кадры 7.7, расширение функционала объектов конфигурации по заданиям заказчика. Заказчики - фирмы в пределах Алтайского края.

Период работы:

С апреля 1999 по апрель 2006 года

Должность:

Программист 1С (Полная занятость)

Название организации:

ООО "Система", г. Барнаул

Внедрение, настройка и сопровождение ПП 1С.

Должностные обязанности и достижения:

Состав выполняемых работ: Создание отчетов, обработок, документов, пользовательского интерфейса. Внедрение, настройка и доработка 1С:Зарплата и Кадры 7.7, расширение функционала объектов конфигурации по заданиям заказчика. Заказчики - фирмы в пределах Алтайского края.

Образование

Учебное заведение:

Алтайский государственный технический университет имени И.И. Ползунова, г. Барнаул

Дата окончания:

Июнь 2000 года

Факультет:

Энергетический

Специальность:

Инженер-Энергетик

Форма обучения:

Дневная/Очная

Иностранные языки и компьютерные навыки

Английский язык:

Базовый

Компьютерные навыки и знания:

Участие в крупных проектах по внедрению программных продуктов 1С:Зарплата и Кадры 7.7, а также разработка и внедрение собственных проектов (зарплата и кадры7.7, бухгалтерия 7.7). Оптимизация типовых конфигураций в соответствии с потребностями клиентов. Самостоятельное внедрение крупных проектов программных продуктов 1C:Зарплата и Управление Персоналом 8.1. Хорошее знание конфигурации "Конвертация данных".

Уровень владения компьютером:

Эксперт

Дополнительная информация

Ключевые навыки и достижения:

Отличное знание конфигурации 1С:Зарплата и Кадры 7.7 и 1C:ЗУП 8.1, также хорошее знание НК в части заработной платы. Легко обучаем. Готов в краткие сроки изучить любую конфигурацию.

Другие сведения, которые вы хотели бы сообщить:

Трудолюбив, коммуникабелен, ответственный.

Ваши занятия в свободное время:

Семья.