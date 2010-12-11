Опыт работы
Период работы:
С октября 2010 года по Настоящее время
Должность:
Ведущий программист 1С (Полная занятость)
Название организации:
ООО "СервисТрейд", г. Москва
Сопровождение 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8.2, Внедрение новых проектов.
Должностные обязанности и достижения:
Состав выполняемых работ: Создание отчетов, обработок, документов, пользовательского интерфейса, перенос данных из одной конфигурации в другую с помощью конвертации данных. Внедрение новых зарплатных проектов, расширение функционала объектов конфигурации по заданиям заказчика. Консультирование пользователей. Торговая компания Техносила.
Период работы:
С октября 2007 года по Октябрь 2010 года
Должность:
Ведущий программист 1С (Полная занятость)
Название организации:
СКоП Алтай, г. Барнаул
Внедрение, настройка и сопровождение 1С:Зарплата и Кадры 7.7. Внедрение и сопровождение 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8.1, 1С:Бухгалтерия Предприятия 8.1, 8.2
Должностные обязанности и достижения:
Состав выполняемых работ: Создание отчетов, обработок, документов, пользовательского интерфейса, перенос данных из одной конфигурации в другую с помощью конвертации данных. Внедрение, настройка и доработка 1С:Зарплата и Кадры 7.7 и 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8.1, расширение функционала объектов конфигурации по заданиям заказчика. Консультирование пользователей. Заказчики - крупные заводы г. Барнаула.
Период работы:
С мая 2006 по октябрь 2007 года
Должность:
Программист 1С (Полная занятость)
Название организации:
ООО "Алтай ЯМЗ", г. Барнаул
Внедрение, настройка и сопровождение ПП 1С.
Должностные обязанности и достижения:
Состав выполняемых работ: Создание отчетов, обработок, документов, пользовательского интерфейса. Внедрение, настройка и доработка 1С:Зарплата и Кадры 7.7, расширение функционала объектов конфигурации по заданиям заказчика. Заказчики - фирмы в пределах Алтайского края.
Период работы:
С апреля 1999 по апрель 2006 года
Должность:
Программист 1С (Полная занятость)
Название организации:
ООО "Система", г. Барнаул
Внедрение, настройка и сопровождение ПП 1С.
Должностные обязанности и достижения:
Состав выполняемых работ: Создание отчетов, обработок, документов, пользовательского интерфейса. Внедрение, настройка и доработка 1С:Зарплата и Кадры 7.7, расширение функционала объектов конфигурации по заданиям заказчика. Заказчики - фирмы в пределах Алтайского края.
Образование
Учебное заведение:
Алтайский государственный технический университет имени И.И. Ползунова, г. Барнаул
Дата окончания:
Июнь 2000 года
Факультет:
Энергетический
Специальность:
Инженер-Энергетик
Форма обучения:
Дневная/Очная
Иностранные языки и компьютерные навыки
Английский язык:
Базовый
Компьютерные навыки и знания:
Участие в крупных проектах по внедрению программных продуктов 1С:Зарплата и Кадры 7.7, а также разработка и внедрение собственных проектов (зарплата и кадры7.7, бухгалтерия 7.7). Оптимизация типовых конфигураций в соответствии с потребностями клиентов. Самостоятельное внедрение крупных проектов программных продуктов 1C:Зарплата и Управление Персоналом 8.1. Хорошее знание конфигурации "Конвертация данных".
Уровень владения компьютером:
Эксперт
Дополнительная информация
Ключевые навыки и достижения:
Отличное знание конфигурации 1С:Зарплата и Кадры 7.7 и 1C:ЗУП 8.1, также хорошее знание НК в части заработной платы. Легко обучаем. Готов в краткие сроки изучить любую конфигурацию.
Другие сведения, которые вы хотели бы сообщить:
Трудолюбив, коммуникабелен, ответственный.
Ваши занятия в свободное время:
Семья.