IvanVyaznikov

Картинка прикреплена. Надо, чтобы в итоге получился ровный черный контур без внутренней заливки. Сохранить в PNG в хорошем разрешении (будем использовать в печатной продукции и в инете). Оплата только Яндекс.Деньгами.
- $3Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен9 лет назад
Необходимо сделать логотипы, которые будут использоваться на сайтах, печатной продукции и т.д. Логотипов пока 4, для разных проектов. Готовые уже есть. Но надо довести до ума) В приоритете люди, способные читать мысли))) Ищу дизайнера для долгосрочного сотрудничества)Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $50
Разыскивается верстальщик/ца одностраничника/ов (Landing page). Намерения - серьезные отношения между мной и вами на протяжении долгого времени:) Указывайте примерные цены и сроки. От меня - постоянный поток заказов, бонусы, анекдоты, возможны песни по Skype при соблюдении ...HTML-верстка45 заявокЗакрыт9 лет назад
- $100
Требуется дизайн одностраничника/ов (Landing page). Укажите цену и сроки. Работы много. Необходимы ответственные люди с креативом, не обремененным этой ответственностью;) Нужны фрилансеры для долгосрочной работы. Плюшки, бонусы и позитив гарантирован;)Дизайн сайтов40 заявокЗакрыт9 лет назад