IvanVyaznikov

Иван IvanVyaznikov

 
34 годаРоссия/Санкт-Петербург
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Сделать из картинки контур

    $3

    Картинка прикреплена. Надо, чтобы в итоге получился ровный черный контур без внутренней заливки. Сохранить в PNG в хорошем разрешении (будем использовать в печатной продукции и в инете). Оплата только Яндекс.Деньгами.

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Сделать логотип

    Необходимо сделать логотипы, которые будут использоваться на сайтах, печатной продукции и т.д. Логотипов пока 4, для разных проектов. Готовые уже есть. Но надо довести до ума) В приоритете люди, способные читать мысли))) Ищу дизайнера для долгосрочного сотрудничества)

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Верстка LP

    $50

    Разыскивается верстальщик/ца одностраничника/ов (Landing page). Намерения - серьезные отношения между мной и вами на протяжении долгого времени:) Указывайте примерные цены и сроки. От меня - постоянный поток заказов, бонусы, анекдоты, возможны песни по Skype при соблюдении ...

    HTML-верстка45 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Одностраничники

    $100

    Требуется дизайн одностраничника/ов (Landing page). Укажите цену и сроки. Работы много. Необходимы ответственные люди с креативом, не обремененным этой ответственностью;) Нужны фрилансеры для долгосрочной работы. Плюшки, бонусы и позитив гарантирован;)

    Дизайн сайтов40 заявок
    Закрыт
    9 лет назад
Отзывы фрилансеров
Mynutka
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
$3
7 баллов
9 лет назад
Сделать из картинки контур
Рекомендую
Сделала все быстро и качественно ;)
Ответный отзыв
X_X
29 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Сделать логотип
Идеальный во всех отношениях заказчик :)
Мне нужен был дизайнер, который умеет читать мысли)) И я ее нашел) Лена, профессионально и очень быстро сделала все в срок. Спасибо тебе огромное. Буду обращаться еще не раз))
Ответный отзыв