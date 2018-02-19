Ivan_Daurcev

Копирайтер с большим опытом написания уникальных текстов!

Вам требуется уникальная статья, адаптированная под LSI ? - Вы пришли по адресу!

Уже три года я занимаюсь написанием разнообразных статей с учётом поисковых алгоритмов.

Более 80% моих статей находятся в топе поисковиков Яндекс и Google.

Тематики статей, наиболее близкие мне:

- Кулинария и рецепты.

- Медицина. Народная, стандартная. Описание препаратов и их действия.

- Здоровый образ жизни. Тренировки, диеты и т.д.

- Садово-огородная деятельность. (Уход за животными и растениями, выращивание и т.д.)

Статьи пишу авторские. По желанию могу написать статью от вашего лица либо статью среднего рода (без обращения к читателю).

Статьи проверяются программой Advego Plagiatus. Уникальность строго не ниже 95%. Поисковики любят такое.

Есть немалый опыт в ведении собственных сайтов на разные тематики. Соответственно есть представление о том, как должна быть написана статья, на основе каких ключей она должна быть выстроена. Естественно не без учёта LSI.

Для работы от вас потребуется лишь ссылка на свой сайт, текстовое задание с перечисленными ключами и подзаголовками (в MS Word).

Дополнительные пожелания можно обсудить в деловой переписке. При чём как на сайте, так и при помощи Skype.