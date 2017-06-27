Ivan_Grozny

Студия Александра Кошелева - видеопроизводство полного цикла.
Студия Александра Кошелева занимается организацией и проведением видеосъемок и монтажом (полный цикл видеопроизводства).
Портфолио: https://www.youtube.com/channel/UC40vRBLXYKH4kzsrtttkdgg
- Многокамерные съемки концертных программ, рекламных роликов, документальных фильмов, корпоративных и имиджевых фильмов.
- Все привлекаемые специалисты (операторы, режиссеры, монтажеры, сценаристы) работают на центральных тв каналах.
- Режиссер монтажа. Работаю в FINAL CUT PRO 7. Есть Мас.
- Периодически - оператор.
- Сотрудничаю с ведущими театрами Москвы и концертными площадками. Автор идей и продюсер нескольких док-х фильмов для канала КУЛЬТУРА.
- Собственное профессиональное съемочное и монтажное оборудование: камеры, звук, свет и пр.
- контакты: +7 (926) 233 03 57; [email protected]
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