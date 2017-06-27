Ivan_Grozny

Александр Ivan_Grozny

 
52 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Студия Александра Кошелева - видеопроизводство полного цикла.

Студия Александра Кошелева занимается организацией и проведением видеосъемок и монтажом (полный цикл видеопроизводства).

Портфолио:  https://www.youtube.com/channel/UC40vRBLXYKH4kzsrtttkdgg

  • Многокамерные съемки концертных программ, рекламных роликов, документальных фильмов, корпоративных и имиджевых фильмов.
  • Все привлекаемые специалисты (операторы, режиссеры, монтажеры, сценаристы) работают на центральных тв каналах.
  • Режиссер монтажа. Работаю в FINAL CUT PRO 7. Есть Мас.
  • Периодически - оператор.
  • Сотрудничаю с ведущими театрами Москвы и концертными площадками. Автор идей и продюсер нескольких док-х фильмов для канала КУЛЬТУРА.
  • Собственное профессиональное съемочное и монтажное оборудование: камеры, звук, свет и пр.
  • контакты: +7 (926) 233 03 57; [email protected]