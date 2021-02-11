Ivan_Gysev

Иван Гусёв Ivan_GysevIvan_Gysev
29 летРоссия/Петропавловск-Камчатский
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Опытный фрилансер для различных тем (текста, монтаж, вёрстка сайтов)
Здравствуйте, меня зовут Иван и я фрилансер.
Основная информация обо мне:
- Работаю программистом верстаю сайты, опыт год
- Могу писать текста( для фильмов, пьес, видеороликов, брошюр и т.д)
- Без лишних вопрос принимаюсь за работу
- Не требую больших денег за работу
- Выполнять стараюсь в кратчайшие сроки
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