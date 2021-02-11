Ivan_Gysev

Иван Гусёв Ivan_Gysev

 
29 летРоссия/Петропавловск-Камчатский
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Опытный фрилансер для различных тем (текста, монтаж, вёрстка сайтов)

Здравствуйте, меня зовут Иван и я фрилансер.

Основная информация обо мне:

  • Работаю программистом верстаю сайты, опыт год
  • Могу писать текста( для фильмов, пьес, видеороликов, брошюр и т.д)
  • Без лишних вопрос принимаюсь за работу
  • Не требую больших денег за работу
  • Выполнять стараюсь в кратчайшие сроки
Есть стаж на фрилансе около года (точно не считал), живу на Камчатке, поэтому выхожу в сеть к вечеру по Москве