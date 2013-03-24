Ivan_Pichkar

Опыт работы 1.5 года

При заказе верстки страниц:

1. Вы присылаете на почту [email protected] дизайн Ваших страниц и ТЗ (если есть);

2. Я произвожу оценку стоимости Вашего проекта и сроки выполнения и сообщаю ее Вам, если обе стороны все устраивает, переходим к следующему пункту;

3. В день окончания выполнения заказа, демонстрирую верстку, если Вас все устраивает – Вы переводите оплату через ПриватБанк или на WebMoney;

4. После получения оплаты – в течение полу часа, отправляю Вам архив с версткой;

5. При обнаружении каких-либо неточностей, Вы пишете письмо мне на почту с подробными комментариями – я ввожу исправления в кротчайшие сроки

Услуги:

1. CSS2.0, HTML5, CSS3, JQuery

2. Кроссбраузерная валидная верстка (Windows, Mac) IE7+, Opera 10+, Ghrome, Safary, FF3 +

3. Интеграция верстки с CMS Joomla 2.5