Ivan_Stav_Proekt

Иван Ivan_Stav_Proekt

 
34 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Проектирование домов, чертежи в AutoCAD

Проектирование частных домов, коттеджей, бань.

Состав работ: 

1) План фундамента 

2) План этажей

3) Разрезы дома 

4) Планы фасадов

5) Схема объмно-пространственного решения

Проектирование складов, ангаров, сооружений сельскохозяйственного назначения.

Проект перепланировки в здании, квартир, офисов.

Перечертить сканы проектов в формат DWG

Для студентов:

Дипломные, курсовые работы ПГС.

Пояснительные записки составление и корректировка.

Чертежи по начертательной геометрии.

Копирайтинг

Редактирование

Чертежи/Схемы

Архитектура

Проект перепланировки в зданииПроект перепланировки в здании