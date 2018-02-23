Ivan_Stav_Proekt

Проектирование домов, чертежи в AutoCAD
Проектирование частных домов, коттеджей, бань.
Состав работ:
1) План фундамента
2) План этажей
3) Разрезы дома
4) Планы фасадов
5) Схема объмно-пространственного решения
Проектирование складов, ангаров, сооружений сельскохозяйственного назначения.
Проект перепланировки в здании, квартир, офисов.
Перечертить сканы проектов в формат DWG
Для студентов:
Дипломные, курсовые работы ПГС.
Пояснительные записки составление и корректировка.
Чертежи по начертательной геометрии.
Копирайтинг
Редактирование
Чертежи/Схемы
Архитектура
Проект перепланировки в зданииПроект перепланировки в здании
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