Ivanchina_Yulia

SMM-менеджер, продвижение Инстаграм

Хотите развивать свой бизнес в Instagram, но не знаете, как? Я вам помогу♀⠀Instagram- быстрорастущая социальная сеть на сегодня и насчитывает 22 миллиона пользователей только русскоязычной версии. И это все потенциальные клиенты для Вашего бизнеса⠀Меня зовут Юлия Иванчина - я SMM-менеджер, прошла мини курс у Динары Гордеевой основателя школы Gordischool.ru. Мои знания позволят приобрести популярность вашего аккаунта и увеличить число клиентов. Я занимаюсь только качественным продвижением, не накруткой и раскруткой❗⠀Что вы получите, обратившись ко мне:✔Индивидуальный подход;✔Грамотное продвижение Instagram, в результате чего у вас появятся увеличенный объем продаж;✔Красиво оформленную ленту;✔Аудит аккаунта, который позволит увидеть ошибки в ведение Вашей страницы и их исправление;✔Контент-план;✔Написание и выкладка постов;✔Настройка официальной тагретированной рекламы Instagram, которая привлечет Вашу целевую аудиторию.Услуги предоставляются также отдельно.⠀Заинтересовало? Пишите в direct! Буду Вас ждать⠀Сейчас для Вас действуют акции:⠀🔥Аудит аккаунта с 20% скидкой🔥Первый месяц продвижения с 50% скидкой + аудит в подарок