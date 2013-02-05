Компания "ИВАНКО", крупнейший в России поставщик кормов для животных

Компания Иванко — это только качественные корма и товары для животных, которые мы с любовью подбираем по всему миру для ваших питомцев. Иванко — это передовые технологии в области хранения и транспортировки товаров для животных. Иванко — это 15 лет ответственности и порядочности на всех этапах работы.

Основные направления деятельности компании:

производство

импорт

оптовая торговля

интернет-продажи

розничная торговля