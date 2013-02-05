Компания "ИВАНКО", крупнейший в России поставщик кормов для животных
Компания Иванко — это только качественные корма и товары для животных, которые мы с любовью подбираем по всему миру для ваших питомцев. Иванко — это передовые технологии в области хранения и транспортировки товаров для животных. Иванко — это 15 лет ответственности и порядочности на всех этапах работы.
Основные направления деятельности компании:
производство
импорт
оптовая торговля
интернет-продажи
розничная торговля
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