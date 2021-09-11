IvankoDaria

Создание сайтов под ключ. Лендинги, многостраничные сайты.

Меня зовут Дарья Иванько, я веб-дизайнер. Я создаю одностраничные и многостраничные сайты под ключ на

тильде. Специализируюсь на создании лендингов, корпоративных сайтов, промо-сайтов и сайтов портфолио.

Мои сайты решают основные бизнес-задачи – увеличивают поток клиентов, создают положительную репутацию и повышают доверие со стороны клиентов, потому что в своей работе я применяю персонализированный подход: перед созданием сайта я провожу детальный анализ вашей ниши, конкурентов и целевой аудитории. И благодаря этому я погружаюсь в бизнес, выясняю сильные и слабые стороны конкурентов и знаю, на кого ориентирован ваш сайт и как выделиться в своей сфере.

А ещё я увлекаюсь психологией поведения людей, что помогает мне понять, как поведёт себя пользователь на сайте и, исходя из этого, выстроить грамотную композицию и структуру.

В итоге нашего сотрудничества вы получаете сайт, которым сможете управлять самостоятельно. Он будет привлекателен для пользователей, готов к продвижению и будет индексироваться в поисковых системах.