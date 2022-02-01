Ivanko_Nastya

Графический дизайнер
Профессионально работаю в сфере дизайна с 2019г.
Скиллы:
- Допечатная подготовка/разработка макетов;
- Скетчинг;
- Чувство цвета/стиля/композиции;
- Брендинг;
- Концепт дизайн;
- 3d моделирование низкополиагональных моделей/сцен.
Программы:
- Adobe Photoshop / high lvl
- Adobe Illustrator / high lvl
- Shortcut / middle lvl- Blender / low lvl
Есть опыт работы с:
Упаковками, обложки альбома/песен, логотипы, визитки, рекламные баннеры, креативы, Стикерпаки, лейбы, коллекции принтов для футболок, концепт персонажей.
В 2022г планирую:
Взять курсы для повышения квалификации, освоить 3д моделинг/скульптинг на высоком уровне, освоить 3д анимацию и моушн дизайн.