Ivanko_Nastya

Графический дизайнер

Профессионально работаю в сфере дизайна с 2019г.

Скиллы:

- Допечатная подготовка/разработка макетов;

- Скетчинг;

- Чувство цвета/стиля/композиции;

- Брендинг;

- Концепт дизайн;

- 3d моделирование низкополиагональных моделей/сцен.

Программы:

- Adobe Photoshop / high lvl

- Adobe Illustrator / high lvl

- Shortcut / middle lvl- Blender / low lvl

Есть опыт работы с:

Упаковками, обложки альбома/песен, логотипы, визитки, рекламные баннеры, креативы, Стикерпаки, лейбы, коллекции принтов для футболок, концепт персонажей.

В 2022г планирую:

Взять курсы для повышения квалификации, освоить 3д моделинг/скульптинг на высоком уровне, освоить 3д анимацию и моушн дизайн.