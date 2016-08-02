Ivanna_Tit

Начинающий копирайтер

Начинающий копирайтер. В моем арсенале есть 2 заполненных контентом сайта. Первый - интернет магазин климатической техники с детальным описанием каждой модели кондиционера, а так же я заполняла блог сайта тематическими статьями. Второй - ознакомительный сайт гостиницы, с переводом на английский и украинский.

Готова наполнять контентом сайты на разные тематики, в том числе и техническими статьями на русском, украинском и английском. Возможен перевод с английского на русский/украинский, и наоборот и поиск необходимой информации на иностранных ресурсах.