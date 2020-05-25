Ivanov-Dmitriy

Креативный видеомонтаж, эффекты, постоянный сервис.
Приветствую будущего заказчика!
В основном занимаюсь монтажом видео, работаю в Premiere Pro, After Effects, Photoshop, Audition и могу обеспечить качество и креативный подход во всех аспектах видео, начиная от аудио и заканчивая сложными эффектами.
Имею опыт работы более 3 лет, лично отснял огромное количество видеороликов, благодаря чему знаю как лучше обработать материал с разной аппаратуры.
Выполняю работу быстро и качественно, предоставляю ежедневный отчет о проценте выполненной работы, консультирую при съемках и написании сценария.
Вношу правки в видео при необходимости, но будьте уверены, вам не придется просить корректировок, все сразу будет в наилучшем варианте.
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