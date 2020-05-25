Ivanov-Dmitriy

Креативный видеомонтаж, эффекты, постоянный сервис.

Приветствую будущего заказчика!

В основном занимаюсь монтажом видео, работаю в Premiere Pro, After Effects, Photoshop, Audition и могу обеспечить качество и креативный подход во всех аспектах видео, начиная от аудио и заканчивая сложными эффектами.

Имею опыт работы более 3 лет, лично отснял огромное количество видеороликов, благодаря чему знаю как лучше обработать материал с разной аппаратуры.

Выполняю работу быстро и качественно, предоставляю ежедневный отчет о проценте выполненной работы, консультирую при съемках и написании сценария.

Вношу правки в видео при необходимости, но будьте уверены, вам не придется просить корректировок, все сразу будет в наилучшем варианте.