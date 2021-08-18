Создание и настройка рекламы в РСЯ

Здравствуйте!

Я специалист по контекстной-интернет рекламе РСЯ (Рекламная сеть Яндекса) в сервисе Яндекс Директ. Прошёл обучение в "Школе востребованных интернет-профессий Profi-Internet Артура Гранта и Виталия Гандзия". Наверняка Вам или вашим друзьям/знакомым я буду полезен т.к. могу грамотно и качественно создать, настроить и вести рекламную кампанию для Вашего сайта. Ваша реклама будет продуктивно работать и приводить Вам новых клиентов.

Для Вас я готов настроить рекламную кампанию за символическую плату и отзыв о проделанной мной работе.