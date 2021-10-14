IvanovaAleksandr

Переводчик китайского языка, поиск китайских поставщиков.

Приветствую Вас!)

Меня зовут Александра.

Переводчик китайского языка, поиск китайских поставщиков.Обязанности: Устные и письменные переводы контрактов, сопровождение партнёров на переговорах, выезды на объекты, командировки в города России и Китая, участие в международных выставках.Поиск поставщиков для российских так и для китайских клиентов, поиск импортёров,составление КП, учёт цены,перевод,онлайн сопровождение переговоров.Кейсы для российских компаний: поиск поставщиков овощей, медицинских одноразовых масок, гель лаков, светильники, люстры.Кейсы для китайских партнёров: поиск поставщиков косметики,мяса,мясных изделий, масла.

Хорошие знания китайского языка,и китайского менталитета,большой опыт работы.

Стоимость услуги зависит от сложности и запроса клиента.

Всё обсуждается индивидуально.

Буду рада сотрудничеству 🤝!)