Ivanova_Mariya

Образование: с 1999 по 2007 – школа №162 ( с углубленным изучением английского);с 2007 по 2010 – ОКЗ «Харьковское училище культуры» по специальности «Библиотечное дело» (младший специалист «библиотекарь-библиограф»); с 2012 – ХГАК , факультет культурологии ( на заочном обучении ).

Дополнительное образование: окончила музыкальную школу по классу фортепиано; посещение курсов журналистики.

Опыт работы: промоутер; клиент-менеджер на фан-зоне во время чемпионата по футболу «Евро-2012» (координирование работы Харьковского Ticket-оффиса); менеджер и экскурсовод в Zooшарм revue ( «Шоу-музеум насекомых»); опыт работы контент-менеджером, рерайтером.

Знания и навыки: мобильна, ответственна, организованна, обладаю связной грамотной речью (как письменной, так и устной). Свободно и практически в совершенстве владею русским и украинским языками, английский со словарем.

Работоспособна. Стрессоустойчива. Уверенный пользователь ПК.

Интересы и увлечения: увлекаюсь фотографией, много читаю, регулярно посещаю театры, галереи, хожу на разные концерты, езжу по городам Украины, интересуюсь культурным и политическим положением в стране и мире, пишу прозу и различные заметки.

Дополнительная информация: работоспособность, внимательность, пунктуальность, огромное желание и стремление работать.