﻿О себе

Привет 👋 , я Настя . Мне 18 лет и я новичок на этой бирже . В веб-дизайне я более полу года, но уже достаточно прокачала свои навыки ,чтобы начать работу с клиентами . Сторонница мнения , что всегда есть "куда расти" поэтому все также активно совершенствую свои навыки , в общем люблю учиться 邏 . "Юный" не значит не умеющий  . Я не продаю просто макет с картинками , а комплексно подхожу к работе погружаясь в проект. Смотрю на проекты не только как веб-дизайнер , но и гляжу на него "глазами клиента" .

Над чем дизайню?

Landing page

Одностраничный / Многостраничный сайты

Сайт-визитка

e-commerce (интернет магазин)

Редизайн сайта

Важно!

У меня нет целей срубить как можно больше денег с вашего заказа на проект

и нет целей обмануть вас ! Я работаю по предоплате , но я верну аванс , если дизайн не оправдает ваши

пожелания, или же я пойму что мне не комфортно работать с тематикой заказа .

 Во избежании таких ситуаций я делю свою работу на этапы:

Брифинг клиента , комфортным для него вариантом( не волнуйтесь тетрадь в 50 стр я в вас не кину:))

Прототипирование

Создаие нескольких вариантов первого экрана

Дизайн внутренних страниц

Цена 

Точная цена называется только после не большого брифа , дабы корректно оценить стоимость проекта

и не обмануть вас.

Начальная стоимость от 2000 руб. за блок

( это не касается многостранничных сайтов )

Буду рада сотрудничать с вами 懶

Со мной можно связаться тут)

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