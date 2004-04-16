Анастасия IvanovanastasiaIvanovanastasia
О себе
Привет 👋 , я Настя . Мне 18 лет и я новичок на этой бирже . В веб-дизайне я более полу года, но уже достаточно прокачала свои навыки ,чтобы начать работу с клиентами . Сторонница мнения , что всегда есть "куда расти" поэтому все также активно совершенствую свои навыки , в общем люблю учиться 邏 . "Юный" не значит не умеющий . Я не продаю просто макет с картинками , а комплексно подхожу к работе погружаясь в проект. Смотрю на проекты не только как веб-дизайнер , но и гляжу на него "глазами клиента" .
Над чем дизайню?
- Landing page
- Одностраничный / Многостраничный сайты
- Сайт-визитка
- e-commerce (интернет магазин)
- Редизайн сайта
Важно!
У меня нет целей срубить как можно больше денег с вашего заказа на проект
и нет целей обмануть вас ! Я работаю по предоплате , но я верну аванс , если дизайн не оправдает ваши
пожелания, или же я пойму что мне не комфортно работать с тематикой заказа .
Во избежании таких ситуаций я делю свою работу на этапы:
- Брифинг клиента , комфортным для него вариантом( не волнуйтесь тетрадь в 50 стр я в вас не кину:))
- Прототипирование
- Создаие нескольких вариантов первого экрана
- Дизайн внутренних страниц
Цена
Точная цена называется только после не большого брифа , дабы корректно оценить стоимость проекта
и не обмануть вас.
Начальная стоимость от 2000 руб. за блок
( это не касается многостранничных сайтов )
Буду рада сотрудничать с вами 懶
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