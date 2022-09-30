Ivanovroman79

ColorWeb

Наша компания разрабатывает Web и App приложения на ноукоде с помощью программ: Bubble, Glide, Adalo, имеющие возможность сопряжения с уже существующим страничками (сайтами). Также мы оформляем сайт (лендинг), исходя из глубинной концепции вашей компании, ориентируясь на подсознательное проявление символического мышления вашего потенциального клиента. Данное направление включает в себя социологическую обработку потенциальной аудитории с целью брендирования (разработка логотипа, дизайна, общего стиля). Также мы выдаем рекомендации по рекламной кампании ваших проектов при дальнейшем сопровождении ваших проектов.

Обращайтесь к нам! Мы не гонимся за ценой, но зарабfтываем репутацию.

С уважением, компания ColorWeb

Учебные проекты:

Glide

1. https://typical-hope-6911.glideapp.io – мобильное приложение Яндекс Лавка.

2. https://dispensable-eyes-9231.glideapp.io – мобильное приложение Qlean – для аутсорсинговых компаний по уборке помещений.

Adalo

https://app.adalo.com/apps/96c4b4c2-6191-4735-a967-551ffe33fdc8/screens/preview - мобильное приложение Blinkist для продажи литературы

Bubble

https://qualitybeauty.bubbleapps.io/version-test/login_signup?debug_mode=true

Приложение маркет плейс для фитнесс центра, танцевальной школы, центра йоги.

https://shootmepaarrtt1.bubbleapps.io/version-test/login_signup?debug_mode=true – приложение маркет плейс для фотографов по типу Snappr.

Все учебные проекты отличаются от рабочих только тем, что они не оплачены, а также в них базы заполнены только лишь для проверки функционала. Они полностью готовы к использованию как любое современное приложение.