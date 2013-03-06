IT-специалист, разностороннего профиля

Владение компьютером на высшем уровне, а так же сборка и ремонт. Глубокие знания всей линейки ОС Microsoft Windows, тонкая настройка и устранение ошибок и вирусов в них. Небольшой опыт работы с Linux и Mac OS X.

Язык программирования AutoIT.

Опыт настройки маршрутизаторов всех видов, построения локальных сетей.

Очень хорошо разбираюсь в компьютерном "железе". Опыт ремонтов ПК и ноутбуков.

Есть опыт работы с Adobe Ptotoshop, HTML.

Занимался созданием и кодированием видео.

Работал с аудиофайлами и музыкой.

Английский разговорный, выше среднего.

Быстро обучаюсь, внимателен, усидчив, коммуникабелен, хорошая память, исполнителен, при наличии интернета - научусь чему угодно в кротчайшие сроки.