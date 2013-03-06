IT-специалист, разностороннего профиля
Владение компьютером на высшем уровне, а так же сборка и ремонт. Глубокие знания всей линейки ОС Microsoft Windows, тонкая настройка и устранение ошибок и вирусов в них. Небольшой опыт работы с Linux и Mac OS X.
Язык программирования AutoIT.
Опыт настройки маршрутизаторов всех видов, построения локальных сетей.
Очень хорошо разбираюсь в компьютерном "железе". Опыт ремонтов ПК и ноутбуков.
Есть опыт работы с Adobe Ptotoshop, HTML.
Занимался созданием и кодированием видео.
Работал с аудиофайлами и музыкой.
Английский разговорный, выше среднего.
Быстро обучаюсь, внимателен, усидчив, коммуникабелен, хорошая память, исполнителен, при наличии интернета - научусь чему угодно в кротчайшие сроки.