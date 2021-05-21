Ivchenko_Oleg

Меня зовут Ивченко Олег. Я имею большой опыт работы в таких направлениях, как:
1) Независимая оценка имущества
2) Услуги в сфере бизнес-планирования
3) Услуги в сфере трансертного ценообразования
4) Регистрация и защита объектов интеллектуальной собственности
Оценка имущества
Имею соответствующие украинские сертификаты, а так же международный сертификат оценщика WAVO-WRV, о чем свидетельствует
информация размещённая на официальном сайте WAVO http://www.wavoglobal.org/wrv-member.html
Уже 10 лет предоставляю качественные и профессиональные услуги, что подтверждается более чем 12000 успешных проектов.
Хотите узнать реальную стоимость своего имущества? Нужен официальный документ, подтверждающий рыночную стоимость? Но
нет времени разбираться в выгодах методов оценки, а поиски оценщика затянулись?
Я готов Вам помочь!
Сделаю оценку любого вида имущества быстро, профессионально и объективно!
Связаться со мной и заказать услугу можно воспользовавшись этой контактной информацией:
Тел: (044) 221-81-75; (067) 442-81-75; (050) 321-81-75
Email: [email protected]
Сайт: www.pareto.com.ua
Facebook: www.facebook.com/Ivchenko.oleh
Услуги в сфере трансфертного ценообразования
Одно из направлений - это предоставление услуг в сфере трансфертного ценообразования.
Открытость, доступность и конфиденциальность - качества, которыми обладает каждый наш эксперт. Я работаю для клиента, поэтому всегда
предоставляю индивидуальные разъяснения и рекомендации, а также сопровождаю
Документацию во время проверки в налоговых органах.
Имею соответствующую квалификацию и готов решить любую Вашу проблему.
Я не только профессионально выполню свою работу, но и научу Вас всем азам трансфертного ценообразования.
Связаться со мной и заказать услугу можно воспользовавшись этой контактной информацией:
Тел: (044) 361 99 79
Email: [email protected]
Сайт: www.tco-audit.com.ua
Facebook: www.facebook.com/Ivchenko.oleh
Услуги по регистрации и защите объектов интеллектуальной собственности
Вот уже 10 лет я предоставляю услуги в сфере ИС и за это время совершил более 2500 успешных сделок, зарегистрировал более 750 торговых
марок и получил более 400 патентов.
Для меня не существует нерешенных ситуаций! Я помогу быстро и успешно пройти процедуру регистрации!
Регистрация авторского права, получение патента, регистрация торговой марки – это самые простые методы защиты своих
объектов и авторских прав.
Я помог сохранить более 2000 объектов и знаю как получить охранный документ в кратчайшие сроки и в соответствии
Закона.
Связаться со мной и заказать услугу можно воспользовавшись этой контактной информацией:
Тел: (044) 355-63-55; (067) 404-12-21; (050) 384-63-65
Email: [email protected]
Сайт: www.wisegroup.com.ua
Facebook: www.facebook.com/Ivchenko.oleh
Услуги в сфере бизнес-планирования:
Почему нужен бизнес-план? С его помощью проще правильно организовать управление бизнесом.
Этот документ запрашивают кредиторы, чтобы убедиться в реалистичности замыслов
предпринимателя.
10-летний опыт в этой сфере, я создал более 100 бизнес-планов в 8 разных странах мира и более
200 финансовых моделей в 39 отраслях.
Обращайтесь, если хотите заказать бизнес-план, разработан индивидуально для вашего случая и
который будет соответствовать международным, внутрикорпоративным и банковским
стандартам.
Связаться со мной и заказать услугу можно воспользовавшись этой контактной информацией:
Тел: (098) 161-36-39; (044) 391-16-17
Email: [email protected]
Сайт: www.pareto-bp.com.ua
Facebook: www.facebook.com/Ivchenko.oleh