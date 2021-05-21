Ivchenko_Oleg

Меня зовут Ивченко Олег. Я имею большой опыт работы в таких направлениях, как:

1) Независимая оценка имущества

2) Услуги в сфере бизнес-планирования

3) Услуги в сфере трансертного ценообразования

4) Регистрация и защита объектов интеллектуальной собственности

Оценка имущества

Имею соответствующие украинские сертификаты, а так же международный сертификат оценщика WAVO-WRV, о чем свидетельствует

информация размещённая на официальном сайте WAVO http://www.wavoglobal.org/wrv-member.html

Уже 10 лет предоставляю качественные и профессиональные услуги, что подтверждается более чем 12000 успешных проектов.

Хотите узнать реальную стоимость своего имущества? Нужен официальный документ, подтверждающий рыночную стоимость? Но

нет времени разбираться в выгодах методов оценки, а поиски оценщика затянулись?

Я готов Вам помочь!

Сделаю оценку любого вида имущества быстро, профессионально и объективно!

Связаться со мной и заказать услугу можно воспользовавшись этой контактной информацией:

Тел: (044) 221-81-75; (067) 442-81-75; (050) 321-81-75

Email: [email protected]

Сайт: www.pareto.com.ua

Facebook: www.facebook.com/Ivchenko.oleh

Услуги в сфере трансфертного ценообразования

Одно из направлений - это предоставление услуг в сфере трансфертного ценообразования.

Открытость, доступность и конфиденциальность - качества, которыми обладает каждый наш эксперт. Я работаю для клиента, поэтому всегда

предоставляю индивидуальные разъяснения и рекомендации, а также сопровождаю

Документацию во время проверки в налоговых органах.

Имею соответствующую квалификацию и готов решить любую Вашу проблему.

Я не только профессионально выполню свою работу, но и научу Вас всем азам трансфертного ценообразования.

Связаться со мной и заказать услугу можно воспользовавшись этой контактной информацией:

Тел: (044) 361 99 79

Email: [email protected]

Сайт: www.tco-audit.com.ua

Facebook: www.facebook.com/Ivchenko.oleh

Услуги по регистрации и защите объектов интеллектуальной собственности

Вот уже 10 лет я предоставляю услуги в сфере ИС и за это время совершил более 2500 успешных сделок, зарегистрировал более 750 торговых

марок и получил более 400 патентов.

Для меня не существует нерешенных ситуаций! Я помогу быстро и успешно пройти процедуру регистрации!

Регистрация авторского права, получение патента, регистрация торговой марки – это самые простые методы защиты своих

объектов и авторских прав.

Я помог сохранить более 2000 объектов и знаю как получить охранный документ в кратчайшие сроки и в соответствии

Закона.

Связаться со мной и заказать услугу можно воспользовавшись этой контактной информацией:

Тел: (044) 355-63-55; (067) 404-12-21; (050) 384-63-65

Email: [email protected]

Сайт: www.wisegroup.com.ua

Facebook: www.facebook.com/Ivchenko.oleh

Услуги в сфере бизнес-планирования:

Почему нужен бизнес-план? С его помощью проще правильно организовать управление бизнесом.

Этот документ запрашивают кредиторы, чтобы убедиться в реалистичности замыслов

предпринимателя.

10-летний опыт в этой сфере, я создал более 100 бизнес-планов в 8 разных странах мира и более

200 финансовых моделей в 39 отраслях.

Обращайтесь, если хотите заказать бизнес-план, разработан индивидуально для вашего случая и

который будет соответствовать международным, внутрикорпоративным и банковским

стандартам.

Связаться со мной и заказать услугу можно воспользовавшись этой контактной информацией:

Тел: (098) 161-36-39; (044) 391-16-17

Email: [email protected]

Сайт: www.pareto-bp.com.ua

Facebook: www.facebook.com/Ivchenko.oleh