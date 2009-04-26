Верстка (HTML+CSS)

- Мультибраузерность (Internet Explorer 6+, Mozilla FireFox 1.5+, Opera 8+, Chrome).

- Блочная верска (div).

- Валидность, резина, - по желанию заказчика.

- Легкий код, все стили выносятся в css, для IE6 отдельный стиль (если требуется).

Мои работы и контакты – http://rageteam.org/portfolio/

Отзывы – http://forum.searchengines.ru/showthread.php?t=275987