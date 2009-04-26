Верстка (HTML+CSS)
- Мультибраузерность (Internet Explorer 6+, Mozilla FireFox 1.5+, Opera 8+, Chrome).
- Блочная верска (div).
- Валидность, резина, - по желанию заказчика.
- Легкий код, все стили выносятся в css, для IE6 отдельный стиль (если требуется).
Мои работы и контакты – http://rageteam.org/portfolio/
Отзывы – http://forum.searchengines.ru/showthread.php?t=275987
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