Екатерина отлично справляется с поставленными задачами. Правильная, грамотная речь, исполнение четко в срок. И что немаловажно - сразу поняла, что от нее требуется (некоторым исполнителям так и не удалось объяснить по нашему проекту что мы хотим увидеть). Приятно и удобно сотрудничать с Екатериной!