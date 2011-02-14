Необходимо нарисовать и сверстать дизайн, на движок phpshop, тематика сайта интернет магазин apple
- Дизайн сайтов11 заявокЗакрыт12 лет назад
Добрый день, Интересует создание положительного имиджа и привлечение дополнительного трафика с тематических форумов: http://4pda.ru/forum/index.php?act=idx http://forum.mobile-review.com/ http://forum.ixbt.com/ http://www.mforum.ru/t4/forums/ ...Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется написание положительных отзывов о магазине, в сервисе товары mail.ru оплата только за опубликованные на сервисе отзывы.Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт13 лет назад
На данной момент у группы около 50 читателей, требуется увеличить кол-во хотябы в 10 разПоисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт13 лет назад
Добрый день, Требуется раскрутка группы интернет-магазина мобильной электроники ВКонтакте. Обязательные условия: В заявках просим указывать сразу для наглядности хотя бы приблизительную цену и что вы готовы сделать ...Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Необходимо создать около 20 сайтов аналогичных вот этому http://htcradar7.ru/ Каждый из сайтов будет посвящен одной из моделей мобильных телефонов. Админка сайта не важна абсолютно. Обязательное условие контент сайтов должен быть уникальным (возможен рерайт)Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт14 лет назад
На постоянной основе требуется написание обзоров для мобильных телефонов и коммуникаторов. Пример требуемых обзоров можно посмотреть вот тут http://mobiguru.ru/reviews/htc_widfire_s_review.html Фотографии для написания обзора буду предоставлять самостоятельно. От вас требуется только копирайт. Объем работы от 3 ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $100
Необходимо делать описание для мобильных телефонов ввиде статей, минимальное описание 2500 знаков, возможен рерайт, но к некоторым телефонам нет описаний более 1000-1500 знаков на сторонних сайтахКопирайтинг26 заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется написания новостей тематика мобильники и коммуникаторы (рерайт новостей с других сайтов) количество 3-5 новостей в день, по 1000 - 1500 знаков уникального текста, оплата 3 usd статья.Копирайтинг1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Добрый день на постоянной основе требуется контент менеджер. Необходимо наполнить описание товаров (мобильные телефоны) уникальными описаниями (мини статьями 1500 - 2000 знаков), на данный момент у товаров описаны технические хар-ки. Оплата 3000 р -100 описаний. ...Наполнение сайтов9 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходимо создать, новостной сайт тематики мобильник, коммуникаторы разнообразные мобильные гаджеты. С минимальным функционалом, новостная лента, поиск, рассылка новостей зарегестрированным пользователям, комментарии новостей пользователями, каталог новостей.Сайты «под ключ»26 заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется наполнение форума. Тематика мобильные телефоны, коммуникаторы и разнообразный софт для них. Наполнение необходимо вдумчивое и адекватное, необходиму дисскусии по теме. Разнообразные сообщения из серии "лол" "+1" и тд оплачиватся не будут.Наполнение сайтов7 заявокЗакрыт14 лет назад