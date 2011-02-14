Ivlaver

Иван Ivlaver

 
42 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Требуется раскрутка группы ВКонтакте

    Добрый день, Требуется раскрутка группы интернет-магазина мобильной электроники ВКонтакте. Обязательные условия: В заявках просим указывать сразу для наглядности хотя бы приблизительную цену и что вы готовы сделать ...

    Поисковые системы (SEO)4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание нескольких 3-5 страничных сайтов

    Необходимо создать около 20 сайтов аналогичных вот этому http://htcradar7.ru/ Каждый из сайтов будет посвящен одной из моделей мобильных телефонов. Админка сайта не важна абсолютно. Обязательное условие контент сайтов должен быть уникальным (возможен рерайт)

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Написание обзоров для мобильных телефонов

    На постоянной основе требуется написание обзоров для мобильных телефонов и коммуникаторов. Пример требуемых обзоров можно посмотреть вот тут http://mobiguru.ru/reviews/htc_widfire_s_review.html Фотографии для написания обзора буду предоставлять самостоятельно. От вас требуется только копирайт. Объем работы от 3 ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Создание описаний (статей) мобильных телефонов

    $100

    Необходимо делать описание для мобильных телефонов ввиде статей, минимальное описание 2500 знаков, возможен рерайт, но к некоторым телефонам нет описаний более 1000-1500 знаков на сторонних сайтах

    Копирайтинг26 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Рерайт статей

    Требуется написания новостей тематика мобильники и коммуникаторы (рерайт новостей с других сайтов) количество 3-5 новостей в день, по 1000 - 1500 знаков уникального текста, оплата 3 usd статья.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Описание товаров в интернет магазине

    Добрый день на постоянной основе требуется контент менеджер. Необходимо наполнить описание товаров (мобильные телефоны) уникальными описаниями (мини статьями 1500 - 2000 знаков), на данный момент у товаров описаны технические хар-ки. Оплата 3000 р -100 описаний. ...

    Наполнение сайтов9 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создание новостного сайта

    Необходимо создать, новостной сайт тематики мобильник, коммуникаторы разнообразные мобильные гаджеты. С минимальным функционалом, новостная лента, поиск, рассылка новостей зарегестрированным пользователям, комментарии новостей пользователями, каталог новостей.

    Сайты «под ключ»26 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Наполнение форума о мобильниках

    Требуется наполнение форума. Тематика мобильные телефоны, коммуникаторы и разнообразный софт для них. Наполнение необходимо вдумчивое и адекватное, необходиму дисскусии по теме. Разнообразные сообщения из серии "лол" "+1" и тд оплачиватся не будут.

    Наполнение сайтов7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

Zozulya
38 лет
16 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
$20
10 баллов
14 лет назад
Написание обзоров для мобильных телефонов
Интересные задания, своевременная оплата, приятное общение. Очень довольна сотрудничеством. Всем рекомендую!
Екатерина отлично справляется с поставленными задачами. Правильная, грамотная речь, исполнение четко в срок. И что немаловажно - сразу поняла, что от нее требуется (некоторым исполнителям так и не удалось объяснить по нашему проекту что мы хотим увидеть). Приятно и удобно сотрудничать с Екатериной!
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