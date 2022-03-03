SSM специалист

Работаю в сфере digital. Кайфую от своей работы, всегда мечтала развиваться в разных направлениях, что смогла осуществить только в SMM.

Предоставляю как разовые услуги так и полное ведение аккаунтов в соц. сетях

- Первичная упаковка аккаунта

- Написание контент плана (на 14-30 дней)

- Написание продающих постов

- Составление визуала

- Обработка фотографий

- Настройка таргета

- Анализ работы конкурентов и выработка SMM стратегии

- Коммуникация с клиентами вашего бизнеса

Предоставляю сопровождение как для бизнес аккаунтов в соц. сетях так и для личных профилей.

Ответственный подход к работе

Легко нахожу компромисс с клиентом

Всегда на связи

Я всегда сделаю максимум со своей стороны 