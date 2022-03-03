Izabella_

Кристина Izabella_

 
25 лет
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
SSM специалист

Работаю в сфере digital. Кайфую от своей работы, всегда мечтала развиваться в разных направлениях, что смогла осуществить только в SMM. 

Предоставляю как разовые услуги так и полное ведение аккаунтов в соц. сетях

- Первичная упаковка аккаунта 

- Написание контент плана (на 14-30 дней)

- Написание продающих постов 

- Составление визуала 

- Обработка фотографий 

- Настройка таргета 

- Анализ работы конкурентов и выработка SMM стратегии 

- Коммуникация с клиентами вашего бизнеса

Предоставляю сопровождение как для бизнес аккаунтов в соц. сетях так и для личных профилей.

Ответственный подход к работе

Легко нахожу компромисс с клиентом 

Всегда на связи 

Я всегда сделаю максимум со своей стороны 