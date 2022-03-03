SSM специалист
Работаю в сфере digital. Кайфую от своей работы, всегда мечтала развиваться в разных направлениях, что смогла осуществить только в SMM.
Предоставляю как разовые услуги так и полное ведение аккаунтов в соц. сетях
- Первичная упаковка аккаунта
- Написание контент плана (на 14-30 дней)
- Написание продающих постов
- Составление визуала
- Обработка фотографий
- Настройка таргета
- Анализ работы конкурентов и выработка SMM стратегии
- Коммуникация с клиентами вашего бизнеса
Предоставляю сопровождение как для бизнес аккаунтов в соц. сетях так и для личных профилей.
Ответственный подход к работе
Легко нахожу компромисс с клиентом
Всегда на связи
Я всегда сделаю максимум со своей стороны