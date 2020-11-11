Izmaylova_nn

Таргетолог
Мои профессиональные навыки:
- Запуск таргетированной рекламы в Facebook, «ВКонтакте», Instagram.
- Анализ трафика с помощью Яндекс.Метрики и Google Analytics.
- Подсчёт конверсий для разных объектов продвижения.
- Настройка ретаргетинга и событий.
- Сбор аудитории с помощью Target Hunter и Pepper.Ninj.
- Анализ аудитории и конкурентов.
- Разработка креативов для рекламных кампаний.
- Автоматизация рекламных кампаний.
- Создание стратегий продвижения.
- Создание интеллект-карты.
- Оптимизация рекламы.
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