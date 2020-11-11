Izmaylova_nn

Наталья Izmaylova_nn

 
29 лет
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Таргетолог

Мои профессиональные навыки:

- Запуск таргетированной рекламы в Facebook, «ВКонтакте», Instagram.

- Анализ трафика с помощью Яндекс.Метрики и Google Analytics.

- Подсчёт конверсий для разных объектов продвижения.

- Настройка ретаргетинга и событий.

- Сбор аудитории с помощью Target Hunter и Pepper.Ninj.

- Анализ аудитории и конкурентов.

- Разработка креативов для рекламных кампаний.

- Автоматизация рекламных кампаний.

- Создание стратегий продвижения.

- Создание интеллект-карты.

- Оптимизация рекламы.

Обращайтесь, буду рада сотрудничеству)