Я не гений и не вундеркинд, но я смышленная, сообразительная, способная и просто ответственная девушка. Любую работу, будь то написание реферата, курсовой или наклейка обоев, я выполняю скурупулезно и тщательно.

У меня два высших образования:

1) педагогическое, историко-филологический факультет и 9 лет работы в школе с 5-11 классы по истории и обществознанию

2) экономическое, финансовый менеджмент.

Сейчас работаю инженером-сметчиком в строительной организации и учусь после 2-х высших образований в техникуме :), где успешно осваиваю технические дисциплины и азы промышленного и гражданского строительства.

Обладаю широким кругозором, эрудицией и многими другими ценными качествамии. Вы не подумайде это не ода о себе любимой и даже не самовосхваление, этими словами я излагаю, на мой взгляд, объективное мнение окружающих. В свою очередь их слова подтверждает древнейшая наука астрология, в частности моя личная нотальная карта, в которой мозаика планет разбрызгана во все стороны света, что в астрологии ознаает многогранность и способность человека к различным сферам деятельности.

Надеюсь своим рассказом о себе я Вас не сильно утомила :).

А теперь тот спектр услуг, который я предлагаю на Ваш выбор:

1. Написание статей, обзоров, комментариев , новостей (астрология, ЭЗОТЕРИКА, история, право, социология, политология, ДЕТИ, ФЭН-ШУЙ, ПСИХОЛОГИЯ, строительные дисциплины и многое другое)

2.набор текста, редактирование, корректировка

3. Наполнение сайтов и интернет-магазинов информацией (каталоги товаров, тексты, статьи и др.)

4. Резюме, речи

5. Студенческие работы: помощь в написании курсовых, рефератов