Знание возрастной, социальной психологии, семейная психология.

Мой краткий портер:

Гуманитарное образование/ Педагогика/ Волгоградского Государственного Педагогического Университета. Специальность Педагогика , Социальная психология, Управление персоналом.

способности: обработка информации, прием телефонных звонков, подбор персонала, знание возрастной, социальной психологии (базовый уровень).

компьютерные навыки: Уверенный пользователь ПК, Word, Excel, Internet.

черты характера: коммуникативность, честность, ответственность, быстро обучаемость

С удовольствием отвечу на Ваши вопросы и при необходимости предоставлю дополнительную информацию

о себе.

С уважением