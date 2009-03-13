Знание возрастной, социальной психологии, семейная психология.
Мой краткий портер:
Гуманитарное образование/ Педагогика/ Волгоградского Государственного Педагогического Университета. Специальность Педагогика , Социальная психология, Управление персоналом.
способности: обработка информации, прием телефонных звонков, подбор персонала, знание возрастной, социальной психологии (базовый уровень).
компьютерные навыки: Уверенный пользователь ПК, Word, Excel, Internet.
черты характера: коммуникативность, честность, ответственность, быстро обучаемость
С удовольствием отвечу на Ваши вопросы и при необходимости предоставлю дополнительную информацию
о себе.
С уважением
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