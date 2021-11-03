Счастливо живу и развиваюсь сегодня, полон надежд на завтра, под девизом: "Бороться и искать, найти и не сдаваться"!

Ответственный, неконфликтный, умею работать в команде, без вредных привычек, быстро учусь. В детстве занимался рисованием, закончил художественную школу, после покупки ПК начал интересоваться компьютерной графикой и изучением программ Adobe Photoshop, Macromedia Flash. Позже занялся изучением 3Д моделирования, которое интенсивно изучаю самостоятельно с 2012 года. Работаю в 3д максе, изучаю 3д скульптинг в программе Zbrush, симуляцию тканей в Marvelous designer, текстурирование в Substance Paint.

Огромное желание продолжать учиться и работать в программах 3d Max, Zbrush. Создание 3д персонажей, обьектов окружения, бытовой техники, как низкополигональных, так и высокополигональных. Текстурирование, анимация.

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