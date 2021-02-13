J4mes0n_QA

Привет. Я тестировщик. Ищу адекватных клиентов. Предоплат не беру.

От меня:

Владею техниками тест дизайна:

Классы Эквивалентности;

Тестирование Граничных Значений;

Таблица Принятия Решений;

Тестирование Состояний и Переходов;

Pairwise testing;

Тестирование:

функциональное;

нефункциональное;

регрессионное;

web тестирование;

Написание сопутствующей тестовой документации (bug-report, тест-кейсы, чек-листы);

Утверждение готовности работы с заказчиком (с вами);

От вас:

Грамотно оформленное ТЗ;

Полное представление того чего вы хотели бы видеть в результате;