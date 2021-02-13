J4mes0n_QA

Максим Глазырин J4mes0n_QA

 
30 летРоссия/Екатеринбург
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Привет. Я тестировщик. Ищу адекватных клиентов. Предоплат не беру.

От меня:

Владею техниками тест дизайна:

  • Классы Эквивалентности;
  • Тестирование Граничных Значений;
  • Таблица Принятия Решений;
  • Тестирование Состояний и Переходов;
  • Pairwise testing;
Тестирование:

  • функциональное;
  • нефункциональное;
  • регрессионное;
web тестирование;

Написание сопутствующей тестовой документации (bug-report, тест-кейсы, чек-листы);

Утверждение готовности работы с заказчиком (с вами);

От вас:

Грамотно оформленное ТЗ;

Полное представление того чего вы хотели бы видеть в результате;

Посредникам просьба не беспокоить;