J4mes0n_QA

Максим Глазырин J4mes0n_QAJ4mes0n_QA
30 летРоссия/Екатеринбург
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Привет. Я тестировщик. Ищу адекватных клиентов. Предоплат не беру.
От меня:
Владею техниками тест дизайна:
- Классы Эквивалентности;
- Тестирование Граничных Значений;
- Таблица Принятия Решений;
- Тестирование Состояний и Переходов;
- Pairwise testing;
- функциональное;
- нефункциональное;
- регрессионное;
Написание сопутствующей тестовой документации (bug-report, тест-кейсы, чек-листы);
Утверждение готовности работы с заказчиком (с вами);
От вас:
Грамотно оформленное ТЗ;
Полное представление того чего вы хотели бы видеть в результате;
Посредникам просьба не беспокоить;
Действие аккаунта приостановлено!