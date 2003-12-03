JAMproduction

Монтаж
Доброго времени уважаемый клиент джем продакшн.
Мы молодая команда объединенная общими интересами.
Что мы можем вам предоставить?
-Монтаж видео
-опыт 1 год
-Программа для монтажа Davinchi Resolve
Монтаж легкой и средней сложности. Графика/Инфографика и прочие сложные работы обгововариваются в персональном порядке с заказчиком.
(Видео в 4к формате на данный момент не принимаются в работу)
Фотошоп и Дизайн
-опыт работы 1 год
-Программы (Весь пакет Adobe)
-Обработка фото,удаление фона,создание логотипов,превью,постеров,автарок и фотомонтаж любой сложности.
А также скидки при длительном и благоприятном сотрудничестве и 5 правок бесплатно (Полностью бесплатные правки будут при несоблюдении ТЗ с нашей стороны)
Я против войны в Украине!