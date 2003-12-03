JAMproduction

Монтаж

Доброго времени уважаемый клиент джем продакшн.

Мы молодая команда объединенная общими интересами.

Что мы можем вам предоставить?

-Монтаж видео

-опыт 1 год

-Программа для монтажа Davinchi Resolve

Монтаж легкой и средней сложности. Графика/Инфографика и прочие сложные работы обгововариваются в персональном порядке с заказчиком.

(Видео в 4к формате на данный момент не принимаются в работу)



Фотошоп и Дизайн

-опыт работы 1 год

-Программы (Весь пакет Adobe)

-Обработка фото,удаление фона,создание логотипов,превью,постеров,автарок и фотомонтаж любой сложности.



А также скидки при длительном и благоприятном сотрудничестве и 5 правок бесплатно (Полностью бесплатные правки будут при несоблюдении ТЗ с нашей стороны)