JASPER94

Валентин Горнич JASPER94

 
31 год
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад

Горніч Валентин Вікторович

Дата та місце народження: 7 лютого 1994 року, смт.Шацьк, Волинської обл.

Вік: 19 років

Сімейний стан: неодружений

Адреса: м. Київ, вул. Московська 45/1

Телефон домашній: відсутній

Телефон мобільний: +380961058047

E-mail: [email protected]

Освіта: середня, навчаюсь у Київському політехнічному інституті

Досвід роботи: відсутній

Знання мов:

Українська – рідна; російська – вільно; англійська, німецька - читаю та перекладаю зі словником;

Навички:

Досвідчений користувач: MS Office (Word, Exсel), навички роботи з Internet ( Mozilla Firefox, Google Chrom).

Маю навички роботи з UNIX-системами.

Особисті якості:

Креативність, відповідальність, пунктуальність, не курю.

Розрахунковий рахунок:

картка Приватбанк: 6762466028707204

webmoney: Z938815446291

R280574059968

U243889853908

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