Горніч Валентин Вікторович
Дата та місце народження: 7 лютого 1994 року, смт.Шацьк, Волинської обл.
Вік: 19 років
Сімейний стан: неодружений
Адреса: м. Київ, вул. Московська 45/1
Телефон домашній: відсутній
Телефон мобільний: +380961058047
E-mail: [email protected]
Освіта: середня, навчаюсь у Київському політехнічному інституті
Досвід роботи: відсутній
Знання мов:
Українська – рідна; російська – вільно; англійська, німецька - читаю та перекладаю зі словником;
Навички:
Досвідчений користувач: MS Office (Word, Exсel), навички роботи з Internet ( Mozilla Firefox, Google Chrom).
Маю навички роботи з UNIX-системами.
Особисті якості:
Креативність, відповідальність, пунктуальність, не курю.
Розрахунковий рахунок:
картка Приватбанк: 6762466028707204
webmoney: Z938815446291
R280574059968
U243889853908