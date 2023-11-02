СВЯЖИТЕСЬ СО МНОЙ ПЕРЕД ЗАКАЗОМ
С чем я работаю:
- CS:GO;
- Valorant;
- Dota 2;
- Standoff;
- Простые видео;
Инструменты, использующиеся при работе:
- Adobe After Effects
- Adobe Premier Pro
- Blender
- Cinema 4D
- Source Film Maker
Что мне нужно от вас при заказе игрового ролика (EDIT, CINEMATIC)?
1. Видео или лучше демо-запись вашей игры.
2. Описание того, что вы хотите увидеть в финальном видео.
Что вы получите при заказе:
- Цветокоррекцию
- Быстрый отклик
- Качественный саунд-дизайн
- Качественные видео- и аудиоэффекты
- Синхронизацию музыки с видео
Для заказа сначала напишите мне и мы обсудим вашу идею.
Контакты: @AlleN2K
Портфолио - YT @J-AlleNcs
Я против войны в Украине!
Портфолио
- CSGO/CS2 edit1 просмотр
Видеомонтаж
нет отзывов
$3/час
от $10от 2 дней
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