JAlleN

Никита JAlleN

 
25 лет
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад

СВЯЖИТЕСЬ СО МНОЙ ПЕРЕД ЗАКАЗОМ

С чем я работаю:
- CS:GO;
- Valorant;
- Dota 2;
- Standoff;
- Простые видео;

Инструменты, использующиеся при работе:
- Adobe After Effects
- Adobe Premier Pro
- Blender
- Cinema 4D
- Source Film Maker

Что мне нужно от вас при заказе игрового ролика (EDIT, CINEMATIC)?
1. Видео или лучше демо-запись вашей игры.
2. Описание того, что вы хотите увидеть в финальном видео.

Что вы получите при заказе:
- Цветокоррекцию
- Быстрый отклик
- Качественный саунд-дизайн
- Качественные видео- и аудиоэффекты
- Синхронизацию музыки с видео

Для заказа сначала напишите мне и мы обсудим вашу идею.

Контакты: @AlleN2K
Портфолио - YT @J-AlleNcs

Портфолио

Видеомонтаж
нет отзывов
$3/час
от $10от 2 дней
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