СВЯЖИТЕСЬ СО МНОЙ ПЕРЕД ЗАКАЗОМ



С чем я работаю:

- CS:GO;

- Valorant;

- Dota 2;

- Standoff;

- Простые видео;



Инструменты, использующиеся при работе:

- Adobe After Effects

- Adobe Premier Pro

- Blender

- Cinema 4D

- Source Film Maker



Что мне нужно от вас при заказе игрового ролика (EDIT, CINEMATIC)?

1. Видео или лучше демо-запись вашей игры.

2. Описание того, что вы хотите увидеть в финальном видео.



Что вы получите при заказе:

- Цветокоррекцию

- Быстрый отклик

- Качественный саунд-дизайн

- Качественные видео- и аудиоэффекты

- Синхронизацию музыки с видео



Для заказа сначала напишите мне и мы обсудим вашу идею.



Контакты: @AlleN2K

Портфолио - YT @J-AlleNcs