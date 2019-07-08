Хотели бы Вы, чтобы Ваша группа Вконтакте стала рабочей?
Если у вас есть группа ВКонтакте, но развивать ее некому?
Причины могут быть две основные:
1) Никто не занимается группой всерьез
2) Используютсяустаревшие приемы
Было бы вам интересно за ближайший месяц преобразить вашу группу иувеличить ее активность?
Причем потратить на это не 40000-50000, сколько бы с вас запросили в любоминтернет-агентстве.
А инвестировать в развитие вашей группы сумму в пределах 10 тысяч рублей.
Что конкретно нужно будет сделать?
— Создать единый фирменный стиль оформления для постов
— Отказаться от проходных постов и публикаций
— Создать контент-план, который будет доносить ключевые идеи
— Внедрить в посты специальный простой первый шаг, чтобы стимулироватьзаявки
— Опубликовать специальные полезно-продающие посты, которые ненавязчивопривлекут клиентов
— Провести несколько активностей для продвижения вашей группы БЕЗ БЮДЖЕТА
— Сделать специальные посты, которые будут стимулировать клиентовобращаться
— и это далеко не все...
Сможете ли вы сделать это самостоятельно? Скорее всего на это просто нехватит времени.
Кто я такой и почему ко мне можно обратиться
Меня зовут Юлия, я начинающий специалист по продвижению в соц сетях,смм-менеджер.
Сейчас я иду на серьезные курсы повышения квалификации по продвижениюВКонтакте.
Для прохождения обучения я возьму один проект, с которым плотно будуработать целый месяц.
Более того, над проектом мне будет помогать работать команда опытныхкураторов.
Они будут проверять каждое мое домашнее задание и давать рекомендации.
Вероятно, что за ближайший месяц мы сделаем для вашей группы гораздобольше, чем было сделано за все это время до.
Если вам интересно обсудить возможность, чтобы я взял именно ваш проект имы серьезно над ним поработали — пишите мне в личные сообщения https://vk.com/y.bormotina или позвонитьпо теелфону +7 982 780 5715.