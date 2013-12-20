3D визуализация (картинки дизайнерам и архитекторам)

Добрый день или ночь, всем заглянувшим. Меня зовут Евгений,

АРХИТЕКТОРАМ, ДИЗАЙНЕРАМ, МЕБЕЛЬНЫМ САЛОНАМ и не только, предлагаю

услуги трехмерной визуализации Ваших проектов.

Визуализация поможет вам более точно и просто донести ваши дизайнерские идей до заказчика,

а заодно избежать некоторых ошибок

Визуализации делаю как статичными картинками так и объемными панорамами помещений (на компьютере можно вращать на 360 градусов)

ТЗ по проекту может быть в произвольной форме (желательно конечно DWG ;-))

Мои работы: http://photofile.ru/users/jekson777/

Контакты:

icq 346338452,

почта: [email protected]