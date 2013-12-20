3D визуализация (картинки дизайнерам и архитекторам)
Добрый день или ночь, всем заглянувшим. Меня зовут Евгений,
АРХИТЕКТОРАМ, ДИЗАЙНЕРАМ, МЕБЕЛЬНЫМ САЛОНАМ и не только, предлагаю
услуги трехмерной визуализации Ваших проектов.
Визуализация поможет вам более точно и просто донести ваши дизайнерские идей до заказчика,
а заодно избежать некоторых ошибок
Визуализации делаю как статичными картинками так и объемными панорамами помещений (на компьютере можно вращать на 360 градусов)
ТЗ по проекту может быть в произвольной форме (желательно конечно DWG ;-))
Мои работы: http://photofile.ru/users/jekson777/
Контакты:
icq 346338452,
почта: [email protected]
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