Успех - дело случая. Это вам скажет любой неудачник.

Имею высшее экономическое образование.Проработала в продажах больше 10 лет. C марта 2012 года занимаюсь копирайтингом, рерайтингом, SEO-копирайтингом. Пишу с удовольствием и со знанием дела. С сентября 2012 года занимаюсь написанием статей и их размещением для сайта http://devaha.com

1. Свободно владею ПК и офисными программами;

2. Имею высокий уровень грамотности;

3. Хорошо знаю английский язык;

4. Умею быстро находить необходимые для работы полезные интернет ресурсы и быстро обрабатывать полученную информацию.

Легко обучаема. Постоянно нацелена на развитие и самосовершенсвование.