JJ_graphiclover

Юлія Ковальчук JJ_graphicloverJJ_graphiclover
23 годаУкраина/Кременчуг
2 года на фриланс-бирже
Была
год назад
Здравствуйте, меня зовут Юлия.
Обожаю дизайн и фотографию!
Качество, идея и счастливые заказчики прежде всего.
Опыт работы в сфере дизайна 1+ год.
Образование:
- 2011-2015 КДХШ имени Литовченка, г. Кременчуг, Украина.
- 2017-2021 (бакалавр) Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского, г. Кременчуг, Украина (Дизайн, графический дизайнер).
Создаю:
• логотипы, визитки, фирстиль
• постеры, дипломы
• гайдлайны, книги, газеты, журналы
• оформление инстаграм
• ретушь, обработка, замена фона на фото и прочее
Программное обеспечение: Adobe Illustrator, InDesign, Adobe Photoshop, lightroom
Дизайн с душой.
Моё портфолио behance: https://www.behance.net/jj_design_1
Рада сотрудничать с теми, кто полон любви к своему делу.