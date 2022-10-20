JJ_graphiclover

Здравствуйте, меня зовут Юлия.

Обожаю дизайн и фотографию!

Качество, идея и счастливые заказчики прежде всего.

Опыт работы в сфере дизайна 1+ год.

Образование:

- 2011-2015 КДХШ имени Литовченка, г. Кременчуг, Украина.

- 2017-2021 (бакалавр) Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского, г. Кременчуг, Украина (Дизайн, графический дизайнер).

Создаю:

• логотипы, визитки, фирстиль

• постеры, дипломы

• гайдлайны, книги, газеты, журналы

• оформление инстаграм

• ретушь, обработка, замена фона на фото и прочее

Программное обеспечение: Adobe Illustrator, InDesign, Adobe Photoshop, lightroom

Дизайн с душой.

Моё портфолио behance: https://www.behance.net/jj_design_1

Рада сотрудничать с теми, кто полон любви к своему делу.