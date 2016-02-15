Образование:
Высшее, Сибирский независимый институт, Новосибирск, 2005-2010 гг.
Факультет иностранных языков, Перевод и переводоведение
Опыт работы:
1. Сентябрь 2014 — по настоящее время
ООО "Похоронный дом "Некрополь"Новосибирск, funeral-nsk.ru
Контент-менеджер
Обязанности:
Управление и развитие официального паблика ВКонтакте (vk.com/funeralmuseum) и официального сайта музея (http://musei-smerti.ru), что включает в себя: регулярный мониторинг ключевых событий и новостей
на рынке; создание, распространение и курирование контента; ежедневное
наполнение паблика и официального сайта информацией, полезной и удобной
для восприятия выбранной целевой группой.
Достижения:
Увеличение активности, количества подписчиков и уникальных посетителей паблика за
календарный год на 400% (узконаправленная тематика), увеличение
уникальных посетителей сайта на 60%.
2. Декабрь 2010 — Июнь 2015
ГК "Реклама Онлайн"Новосибирск, www.reklama-online.ru
СМИ, маркетинг, реклама, BTL, PR.
BTL-менеджер
Обязанности:
* Подготовка, организация и координация всех этапов BTL - проектов (промо-акций, спец.мероприятий, мотивационных программ)
* Подбор и координация работ подрядчиков
* Подбор и обучение персонала, координация работы персонала, решение форс-мажорных ситуаций
* Составление смет, ведение отчетности
* Ведение документооборота по проекту
* Ведение проектной и финансовой отчетности
Достижения:
Выполнение плана по реализованным техническим заданиям на 100%; планомерное
увеличение клиентской базы и базы персонала; эффективное ведение
выигранных тендеров ведущих компаний России по территории НСО и страны.