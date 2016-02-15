Опытный контент-менеджер

Образование:

Высшее, Сибирский независимый институт, Новосибирск, 2005-2010 гг.

Факультет иностранных языков, Перевод и переводоведение

Опыт работы:

1. Сентябрь 2014 — по настоящее время

ООО "Похоронный дом "Некрополь"Новосибирск, funeral-nsk.ru

Контент-менеджер

Обязанности:

Управление и развитие официального паблика ВКонтакте (vk.com/funeralmuseum) и официального сайта музея (http://musei-smerti.ru), что включает в себя: регулярный мониторинг ключевых событий и новостей

на рынке; создание, распространение и курирование контента; ежедневное

наполнение паблика и официального сайта информацией, полезной и удобной

для восприятия выбранной целевой группой.

Достижения:

Увеличение активности, количества подписчиков и уникальных посетителей паблика за

календарный год на 400% (узконаправленная тематика), увеличение

уникальных посетителей сайта на 60%.

2. Декабрь 2010 — Июнь 2015

ГК "Реклама Онлайн"Новосибирск, www.reklama-online.ru

СМИ, маркетинг, реклама, BTL, PR.

BTL-менеджер

Обязанности:

* Подготовка, организация и координация всех этапов BTL - проектов (промо-акций, спец.мероприятий, мотивационных программ)

* Подбор и координация работ подрядчиков

* Подбор и обучение персонала, координация работы персонала, решение форс-мажорных ситуаций

* Составление смет, ведение отчетности

* Ведение документооборота по проекту

* Ведение проектной и финансовой отчетности

Достижения:

Выполнение плана по реализованным техническим заданиям на 100%; планомерное

увеличение клиентской базы и базы персонала; эффективное ведение

выигранных тендеров ведущих компаний России по территории НСО и страны.