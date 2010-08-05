Профессиональный экономист с хорошими задатками копирайтера и переводчика:)

Достаточно известный фрилансер, большую часть времени работаю на "Free-lance.RU" под ником Madridist1989.

Предоставляю услуги в сфере копирайтинга на различные темы (в т.ч. SEO-копирайтинг), рерайтинга, бизнес-консультирования, бухгалтерских услуг...и многого другого...

Лучшее качество за лучшую цену!!!