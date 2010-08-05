Женя Шарапов JOHNFINECJOHNFINEC
34 годаРоссия/Санкт-Петербург
15 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Профессиональный экономист с хорошими задатками копирайтера и переводчика:)
Достаточно известный фрилансер, большую часть времени работаю на "Free-lance.RU" под ником Madridist1989.
Предоставляю услуги в сфере копирайтинга на различные темы (в т.ч. SEO-копирайтинг), рерайтинга, бизнес-консультирования, бухгалтерских услуг...и многого другого...
Лучшее качество за лучшую цену!!!
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