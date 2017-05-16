Просто рабовладелец.

В штате моей маленькой (но очень гордой) компании, присутствует несколько специалистов, способных

выполнять следующие задания:

писать и рерайтить тексты для сайтов, практически любой тематики

выполнять переводы с английского и немецкого

обрабатывать фото

устанавливать и настраивать различные CMS и их дополнения.