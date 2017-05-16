JSL

Андрей JSL

 
43 года
11 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Просто рабовладелец.

В штате моей маленькой (но очень гордой) компании, присутствует несколько специалистов, способных

выполнять следующие задания:

писать и рерайтить тексты для сайтов, практически любой тематики 

выполнять переводы с английского и немецкого

обрабатывать фото

устанавливать и настраивать различные CMS и их дополнения.

Сроки исполнения оговариваются отдельно и заранее.

Редактирование и Корректура
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#412
Наполнение сайтов
нет отзывов
$3/час
от $6от 1 дня
#892
Переводы
нет отзывов
$4/час
от $4от 1 дня
#2734