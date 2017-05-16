Просто рабовладелец.
В штате моей маленькой (но очень гордой) компании, присутствует несколько специалистов, способных
выполнять следующие задания:
писать и рерайтить тексты для сайтов, практически любой тематики
выполнять переводы с английского и немецкого
обрабатывать фото
устанавливать и настраивать различные CMS и их дополнения.
Сроки исполнения оговариваются отдельно и заранее.
Редактирование и Корректура
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$1/час
от $1от 1 дня
#412
Наполнение сайтов
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$3/час
от $6от 1 дня
#892
Переводы
нет отзывов
$4/час
от $4от 1 дня
#2734