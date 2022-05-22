Умею:
Анализировать конкурентов
Анализировать целевую аудиторию
Создавать тексты и визуал для соцсетей
Определять KPI для конкретных задач
Использую основные инструменты для продвижения: Яндекс.Метрика, Google Analytics, SMMplanner, Target Hunter, Popsters, Jagajam, Adobe Photoshop, Canva, Crello, Movavi, MS Office
Навыки:
Настройка таргетированной рекламы
Сегментация и парсинг целевой аудитории
Работа с рекламными кабинетами myTarget, Facebook/Instagram и «ВКонтакте»
Создание визуального контента для соцсетей
Организация промоактивностей
Комьюнити-менеджмент
Подготовка аналитики и отчётности для сайтов
Анализ конкурентов и формирование маркетинговой стратегии
Разработка контент-плана
Написание текстов под бизнес-задачи
Создание отчётности