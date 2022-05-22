JSilkina

Юлия Силкина JSilkina

 
28 летРоссия/Сланцы
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
СММ-специалист

Умею:

Анализировать конкурентов

Анализировать целевую аудиторию

Создавать тексты и визуал для соцсетей

Определять KPI для конкретных задач

Использую основные инструменты для продвижения: Яндекс.Метрика, Google Analytics, SMMplanner, Target Hunter, Popsters, Jagajam, Adobe Photoshop, Canva, Crello, Movavi, MS Office

Навыки:

Настройка таргетированной рекламы

Сегментация и парсинг целевой аудитории

Работа с рекламными кабинетами myTarget, Facebook/Instagram и «ВКонтакте»

Создание визуального контента для соцсетей

Организация промоактивностей

Комьюнити-менеджмент

Подготовка аналитики и отчётности для сайтов

Анализ конкурентов и формирование маркетинговой стратегии

Разработка контент-плана

Написание текстов под бизнес-задачи

Создание отчётности

Photoshop