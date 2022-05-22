СММ-специалист Умею: Анализировать конкурентов Анализировать целевую аудиторию Создавать тексты и визуал для соцсетей Определять KPI для конкретных задач Использую основные инструменты для продвижения: Яндекс.Метрика, Google Analytics, SMMplanner, Target Hunter, Popsters, Jagajam, Adobe Photoshop, Canva, Crello, Movavi, MS Office Навыки: Настройка таргетированной рекламы Сегментация и парсинг целевой аудитории Работа с рекламными кабинетами myTarget, Facebook/Instagram и «ВКонтакте» Создание визуального контента для соцсетей Организация промоактивностей Комьюнити-менеджмент Подготовка аналитики и отчётности для сайтов Анализ конкурентов и формирование маркетинговой стратегии Разработка контент-плана Написание текстов под бизнес-задачи Создание отчётности Photoshop

Я против войны в Украине !