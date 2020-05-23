Создание видео-контента

﻿Привет, меня зовут Виталий Журавлев и я видеомейкер. Работаю в сфере видео производства около 6ти лет. Из-за карантина компания, в которой я работал до этого времени, была вынуждена сократить штат. Сейчас я в активном поиске удаленной работы. Готов создать для тебя любое видео, за любую сумму. Ведь любая услуга стоит столько, сколько за нее готовы заплатить. (Цены обсуждаются при получении технического задания). Готов как на длительное сотрудничество, так и на проектную работу.

Смотри портфолио по ссылке ниже и заказывай услуги.

jvitaliq.portfoliobox.net

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