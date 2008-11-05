ОПЫТ РАБОТЫ

Meteoprog.ua / TuristUA.com

Контент-менеджер

04/08 – 11/08

* Наполнение сайта информацией

* Поиск новостей

* Администрирование сайта: добавление туров, отелей, курортов, голосований, конкурсов

* Наполнение базы данных о метеосводках

Connect.ua

Фотограф

03/08 – 06/08

* Создание фотоотчетов и фоторепортажей

СП «Интертехнодрук»

Менеджер по продажам/Администратор интернет-магазина

(03/07 – 04/08)

* Ведение интернет-продаж

* Формирование прайс-листа

* Администрирование сайта

* Прием-распределение телефонных звонков/прием-отправка факсов

* Работа с поставщиками (оформление договоров, ведение переговоров)

* Заказ сопутствующей продукции

* Учёт/ведение документации

ЧП «Мобилочка»

Старший эксперт по продажам

(09/06 – 12/06)

* общение с проблемными клиентами

* ведение бухгалтерского учёта

* составление рабочего графика сотрудников

* учёт товара

Эксперт по продажам

(03/06 – 09/06)

* общение с клиентами

* работа с кассовым аппаратом

ЧП «Экспресс Почта»

Курьер

(01/06 – 03/06)

* доставка документов клиентам компании

* выполнение мелких поручений

Windows, MS Office, Internet - продвинутый пользователь;

опыт продаж, подготовки документов, ведения бухгалтерии, работы с кассовым аппаратом. Базовое знание программы 1С; Ведение переговоров с клиентами и поставщиками;

Опыт администрирования сайта и форума, базовые знания HTML; Photoshop;