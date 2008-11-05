ОПЫТ РАБОТЫ
Контент-менеджер
04/08 – 11/08
* Наполнение сайта информацией
* Поиск новостей
* Администрирование сайта: добавление туров, отелей, курортов, голосований, конкурсов
* Наполнение базы данных о метеосводках
Фотограф
03/08 – 06/08
* Создание фотоотчетов и фоторепортажей
СП «Интертехнодрук»
Менеджер по продажам/Администратор интернет-магазина
(03/07 – 04/08)
* Ведение интернет-продаж
* Формирование прайс-листа
* Администрирование сайта
* Прием-распределение телефонных звонков/прием-отправка факсов
* Работа с поставщиками (оформление договоров, ведение переговоров)
* Заказ сопутствующей продукции
* Учёт/ведение документации
ЧП «Мобилочка»
Старший эксперт по продажам
(09/06 – 12/06)
* общение с проблемными клиентами
* ведение бухгалтерского учёта
* составление рабочего графика сотрудников
* учёт товара
Эксперт по продажам
(03/06 – 09/06)
* общение с клиентами
* работа с кассовым аппаратом
ЧП «Экспресс Почта»
Курьер
(01/06 – 03/06)
* доставка документов клиентам компании
* выполнение мелких поручений
Windows, MS Office, Internet - продвинутый пользователь;
опыт продаж, подготовки документов, ведения бухгалтерии, работы с кассовым аппаратом. Базовое знание программы 1С; Ведение переговоров с клиентами и поставщиками;
Опыт администрирования сайта и форума, базовые знания HTML; Photoshop;