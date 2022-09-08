JYLIAkdpir

Продающие тексты, рерайт, текст для социальных сетей.

Здравствуйте! Я начинающий копирайтер-маркетолог. Очень старательна и нацелена на результат.

Хочу помочь Вам в выполнении работы. Для меня важно заработать репутацию и наработать опыт.

Пишу смысловые тексты с целью продвижения и продажи Вашего продукта.

Создам для Вас:

-коммерческие предложения;

-продающие тексты для социальных сетей;

-напишу Оффер и УТП.

Учту все пожелания с соблюдением дедлайна.

Всегда готова к сотрудничеству.