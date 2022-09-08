JYLIAkdpir

Продающие тексты, рерайт, текст для социальных сетей.
Здравствуйте! Я начинающий копирайтер-маркетолог. Очень старательна и нацелена на результат.
Хочу помочь Вам в выполнении работы. Для меня важно заработать репутацию и наработать опыт.
Пишу смысловые тексты с целью продвижения и продажи Вашего продукта.
Создам для Вас:
-коммерческие предложения;
-продающие тексты для социальных сетей;
-напишу Оффер и УТП.
Учту все пожелания с соблюдением дедлайна.
Всегда готова к сотрудничеству.
Я против войны в Украине!