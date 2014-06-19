Windows - приложения любой сложности. Быстро и качественно

Специализируюсь на разработке приложений для ос windows. В совершенстве владею языком С#.

На данный момент только начинаю свою карьеру фрилансера, поэтому выполню проект качественно точно в срок, и недорого.

Имею опыт разработки многопоточных, клиент-серверных, графических приложений. Также реализовывал проекты с использованием библиотеки компьютерного зрения OpenCV. Имею необходимые знания для проектирования больших приложений.

Большую часть свободного времени трачу на изучение новых IT-технологий. Занимаюсь научным исследованием в области компьютерного зрения. Быстро обучаюсь, хорошо справляюсь с нетривиальными задачами.